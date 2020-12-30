影／金門買「變形金剛」多功能破碎機 大型垃圾處理不用愁

廢棄床墊問題，現在是各縣市普遍都會面臨的環保危機，環保署補助金門縣購置「多功能破碎機」今日上午舉辦捐贈儀式暨環境清理機具啟用典禮，金門縣環保局長楊建立表示，目前本縣堆置有廢彈簧床約3千床，這台機器處理廢彈簧床為每小時約40床、廢木材每小時約30公噸，破碎後尺寸約30公分以下，機器還可以用搖控方式操作，進行破碎及移動，實現機器代替人力的目標，被稱為是環保的「變形金剛」。

這項捐贈儀式，由環保署環境督察總隊長李健育及金門縣縣長楊鎮浯主持，並邀請地區議員、鄉鎮長、村里長、代表主席、縣府各局處長共同見證，開啓金門縣廢棄物處理的新紀元。

楊鎮浯表示，垃圾處理目前在許多縣市是一個非常難解的議題，從他上任以來，非常重視也尋求多元化的解決方法，原本堆置新塘掩埋場1千餘噸垃圾已全數處理完成，每日生活垃圾也順利轉運處理；推動海廢保麗龍與企業合作，溶劑溶解減容後運台提取改質再製成鍵盤與滑鼠產品，建立循環經濟模式；興建廚餘堆肥處理廠，引進高速醱酵處理設備，減少臭味逸散，並將廚餘轉化為有機栽培介質，今年已製成廚餘堆肥400餘噸，提供地區民眾做為環境綠美化使用。

他也提到，看到莫蘭蒂颱風過後大量風倒木，以及各鄉鎮堆置的廢彈簧床、廢傢俱，是本縣廢棄物處理尚缺的一塊，特向環保署爭取經費補助購置多功能破碎機、抓夾挖土機，以解決巨大廢棄物處理問題，在環境維護部份，鄉鎮公所表示小型刈草車助益非常大，今年也特向環保署再爭取補助購置7輛，以提升工作效率並減輕清潔人員工作負荷。