金門第一個社區經營 珠山長照機構揭牌

金門縣金城鎮珠山社區發展協會附設私立珠山社區長照機構今天揭牌，這是金門第一個、也是全台第二個由社區發展協會經營承辦的日照中心，達到長輩在地安養、終老的目標。

縣長楊鎮浯、縣府社會處長董燊、衛生局長李錫鑫、縣議員董森堡和金城鎮長李誠智等人觀禮。

楊鎮浯表示，珠山日照中心經過長時間的硬體建置，加上長照業務從社會處轉到衛生局辦理，過程中有諸多必須協調事宜，有賴珠山社區齊心配合，今天揭牌營運可謂相當不容易，是金門縣第一個由社區發展協會承辦的日照中心。

楊鎮浯說，以前的老人家是到安老院，現在是「在地安養、在地終老」，讓長者在熟悉的環境裡生活，才會有好的生活品質，並活得有尊嚴，加上中心有樂齡、共餐活動，可以延緩老化狀況。

李錫鑫表示，長照議題受到重視，讓他看到社區生機，而這兩年金門評選的6處優秀共餐地點中，不是在人口眾多的社區，而是在偏鄉聚落，可以看出「自己長輩自己顧」的觀念逐漸建立，符合長照的精神「自助、人助、共助」。

縣府表示，自2015年與珠山社區發展協會籌備日間照顧中心的相關工作，今年3月完成設立許可，取得立案證書，5月收托第一位長輩進入日照，目前已有10名長輩接受日間照顧服務。

珠山社區表示，珠山社區長照機構是繼屏東縣泰武鄉武潭社區發展協會，第二個由社區承辦的日照中心；中央挹注200多萬元，縣府及衛福部補助近700萬。值得一提的是，中心設置智慧人臉辨識系統，管控人員進出，一改過去以密碼鎖出入的弊端，讓長者安全更有保障。

珠山日照中心希望儘快做到損益兩平，幫助社區長者就地安養、就地終老。