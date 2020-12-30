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捐錢就是老大？警察執法難以擺脫的「金權陰影」

拚招商解決用水問題 高市推動再生水建設

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市鳳山再生水廠（鳳山水資源中心）。圖／高雄市水利局提供
高雄市鳳山再生水廠（鳳山水資源中心）。圖／高雄市水利局提供

高雄市拚招商，也要解決工業用水問題，高雄市水利局長蔡長展上午表示，高雄市正積極推動再生水建設，除鳳山溪及臨海再生水廠，也將在橋頭或楠梓規畫再生水廠，預計於112到113年施工，114年供水，提供給附近橋頭科學園區、楠梓加工區等。

蔡長展說，高雄市致力多元化水資源開發，積極推動再生水建設，目前已經有鳳山溪再生水廠的供水，每天可以提供4.5萬噸再生水給臨海工業區。

另一座興建中的臨海再生水廠，第一期工程預計明年底完工，可供應工業區每日達3.3萬噸再生水。

目前推動中的第3座再生水廠預計蓋在橋頭或楠梓，未來將供水給橋頭科學園區、楠梓加工區等，預計日供水2萬噸。

蔡長展說，未來3廠若再擴充，高雄整個再生水供應量，每天最高可以達到13萬噸。

蔡長展說，再生水將成為高雄穩定的供水來源，另也配合水利署開發伏流水，高雄積極準備產業用水，絕對會讓高雄未來產業需求的供水無虞。

另再生水的供應，可減少工業使用一般水，讓一般水可更多供應在民生用途上。蔡長展說，雖再生水價格較高，如鳳山再生水廠一度水大概賣18塊，比一般水是大概10塊左右要高，但自來水的水質要符合如中鋼廠商製程需要的高級用水，還需另花成本進行處理，再生水可做出符合高級用水的水質，企業使用仍划算。

高雄市 水質 水價

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