永續海洋資源 馬祖110年元旦起刺網漁具實名制

為維護馬祖海洋資源，並使漁業資源永續發展，連江縣產發處配合漁業署，明年元旦起實施刺網漁具實名制，從源頭減少漁具廢棄物，恢復海洋生態環境。

連江縣明年1月1日起實施刺網漁具實名制，未來漁具須明確標示漁船名稱、編號等註記，前6個月為政策宣導期，若不標示或遺失未主動通報，7月起可罰新台幣3萬元至15萬元。

根據連江縣產發處公告「連江縣所轄海域及連江縣籍刺網漁業漁船（筏）作業使用刺網漁具限制事項」，明訂漁網浮球、浮子須標示漁船名稱、編號、刺網類別及刺網層數，違反者可罰3萬元至15萬元，未來未標明註記的漁具將沒收，若漁具發生遺失，也應主動通報，以免遭受責罰。

馬祖磯釣協會成員陳昌瑞指出，刺網對地方海洋生態殺傷力大，為使漁獲豐收，許多刺網離岸近且放置礁石區，馬祖地形與暗礁多，易堆積海洋廢棄物，若漁具無法收回而棄置，類似陷阱的刺網，會影響馬祖海洋生物棲地。

陳昌瑞表示，落實實名制將對馬祖海洋環境產生正面影響，透過公權力可控管下網數量、制裁不當捕撈或裁罰棄置漁網的漁家，希望透過落實執行力，保護馬祖海洋生態資源永續。

連江縣產發處表示，廢棄漁具會影響船隻航行、遭海洋生物誤食，對馬祖海洋造成影響，未來會配合岸巡船舶檢查，落實刺網漁具實名制，透過政策要求漁民負起刺網漁具保管責任，減少海洋廢棄物，維護海洋生態環境。