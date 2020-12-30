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入冬最強寒流來襲 屏東農漁養殖業開始禦寒準備

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
養殖業者會在寒流來襲時，會加深水位，持續以抽水馬達替換水池內的水，並持續運轉水車來調節水溫。記者陳弘逸／攝影
養殖業者會在寒流來襲時，會加深水位，持續以抽水馬達替換水池內的水，並持續運轉水車來調節水溫。記者陳弘逸／攝影

今年入冬以來，最強寒流今天報到，氣溫明顯下降，屏東農漁養殖業者，為防低溫造成損害，已陸續展開禦寒準備。縣內部分泰國蝦養殖業者，將視氣溫變化，加深養殖池水位、開水車與抽水馬達來調節水溫；養畜禽業，也陸續在雞舍周圍放下帆布防風，並開啟保溫設備來迎擊這次寒流。

泰國蝦養殖業者指出，遇上寒流來襲時，會加深養殖池水位，並持續以抽水馬達讓水池與地下水循環，藉由水溫較高的地下水，來調節水池內的溫度，另外，也會利用讓水車運作所產生的熱度來防寒。

養殖業者表示，除了盡可能不要讓水池溫度過低以外，養殖蝦多半會在低溫時減少覓食頻率，因此，寒流來時，氣溫只要低於15度，就會減少投放飼料，也降低養殖池內生物的活動量。

佳冬吳姓養殖業者表示，屏東不同於雲嘉南地區的養殖情況，尤其屏南地區，養殖池坪數較大，再加上，魚池水泥池圍牆較高，不僅防風，水體夠大，水溫變化也比較小，另外，沿海地區的養殖業者，也會透過大量補充海水，來調節水溫。

王姓養殖業者還說，屏南地區面對低溫或寒流來襲時，雖然不需要到將魚池蓋帆布防風的程度，但仍需應減少養殖池餵食、抓魚與換池，盡可能避免養殖池水量變淺，導致水溫變化而造成損害。

養畜禽王姓業者指出，寒流來襲時，除了雞舍周圍的帆布需要放下，防止寒風入侵，還需特別需注意雞舍內小雞的保溫狀況，低溫時，則會開啟雞舍內的保溫設備，同時也能提升雞舍內的溫度，並在眷舍地面鋪粗糠、木屑來禦寒。

寒流 低溫 屏東

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