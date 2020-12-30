聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／南一中成立全糖政黨 學生：建地下道是向雄中致敬
台南一中一群學生依據學生政黨法，今天成立「一中全糖主義黨」，以增進學生公民素養為宗旨，自稱全糖市長的黃偉哲也送椪餅祝賀。學生表示，取名「全糖」是結合在地特色，以及具有話題性，可讓更多人注意到這個學生政黨。
一中全糖主義黨今天中午在校內成立，共有黨員、非黨員30多人參加，會中除了通過以「一中全糖主義黨」為黨名，並且逐條討論黨章，經修改、表決才確定，並選出總書記、副總書記等幹部。
一中全糖主義黨的創黨宗旨為增進全體同學的福祉、創全校平等的理念、增進學生的公民素養、以迷因宣傳學生自治、宣揚全糖主義、預防中一中與大雄中帝國的併吞、推動建構一中南女地下道。宗旨中的後兩項最受注目，發言人蔡偉柏說，「預防中一中與大雄中帝國的併吞」純屬歡樂，而「推動建構一中南女地下道」是向高雄中學學生會之前選舉公告有人提興建雄中到雄女地下道致敬。
何以取名全糖？蔡偉柏表示，台南的美食偏甜，而且也是台南的特色，因此結合在地特色，加上全糖也具話題性，因此取名「一中全糖主義黨」，希望讓更多人看到這個學生政黨。
來旁觀的學生表示，創黨宗旨內容有部分扯到中一中、雄中，以及要建構到南女中的地下道，雖然有些突兀，但笑一笑也不錯，歡喜就好。有黨員說，加入一中全糖主義黨主要是培養公民素養，像今天的創黨大會，討論黨章過程就學了很多。一中全糖主義黨的粉絲專業有人貼文「預防中一中與大雄中帝國的併吞？南一中和中一中火拼，雄中躺著也中槍？兩個一中爭看雄中的車尾燈嗎？」
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言