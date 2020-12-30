影／南一中成立全糖政黨 學生：建地下道是向雄中致敬

台南一中一群學生依據學生政黨法，今天成立「一中全糖主義黨」，以增進學生公民素養為宗旨，自稱全糖市長的黃偉哲也送椪餅祝賀。學生表示，取名「全糖」是結合在地特色，以及具有話題性，可讓更多人注意到這個學生政黨。

一中全糖主義黨今天中午在校內成立，共有黨員、非黨員30多人參加，會中除了通過以「一中全糖主義黨」為黨名，並且逐條討論黨章，經修改、表決才確定，並選出總書記、副總書記等幹部。

一中全糖主義黨的創黨宗旨為增進全體同學的福祉、創全校平等的理念、增進學生的公民素養、以迷因宣傳學生自治、宣揚全糖主義、預防中一中與大雄中帝國的併吞、推動建構一中南女地下道。宗旨中的後兩項最受注目，發言人蔡偉柏說，「預防中一中與大雄中帝國的併吞」純屬歡樂，而「推動建構一中南女地下道」是向高雄中學學生會之前選舉公告有人提興建雄中到雄女地下道致敬。

何以取名全糖？蔡偉柏表示，台南的美食偏甜，而且也是台南的特色，因此結合在地特色，加上全糖也具話題性，因此取名「一中全糖主義黨」，希望讓更多人看到這個學生政黨。