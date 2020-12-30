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高雄市住宅租金補貼明起發放 全國最快

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
今年8月申請高市住宅租金補貼的民眾，明起開始領取。圖／高市都發局提供
今年8月申請高市住宅租金補貼的民眾，明起開始領取。圖／高市都發局提供

今年8月申請高雄市住宅租金補貼的民眾，最快12月31日起就能領取。

高雄市都發局長楊欽富說，今年內政部放寬年齡及所得標準，並鬆綁設籍限制，申請戶數創歷年新高，共1萬4343戶符合資格。但由於第一次受理的計畫戶數有限，部分資格符合者經評點後列屬辦理戶數外，尚無法領取補貼款，都發局將於明年元月18日起至2月5日開辦第2次受理住宅租金補貼申請，民眾可備妥相關文件，以郵寄、線上申請或到都發局申請。

已在今年8月申請高雄市住宅租金補貼的民眾，明天起就能領取每個月最高3200元的租金補貼款；符合40歲以下單身青年，也能獲得每月最高2600元補助，高市連續5年都是最早撥款的縣市。

住宅發展處長翁浩建表示，都發局已發送手機簡訊通知，也會以雙掛號寄出核定函，租金補貼戶如有租約屆滿或中斷情形，3個月內務必主動向都發局補正新租約，逾期沒補正將被取消資格。補正租約可利用手機即拍即傳「網路補件」功能（網址https://hs.kcg.gov.tw/HSE/）。

另，為便利民眾補件便利，也提供傳真、e-mail信箱、臨櫃或郵寄等補件方式，民眾可利用收件編號及身分證字號查詢租金補貼撥款進度功能，有疑問可撥打服務專線07-3373529、3373530。

租金補貼 高雄市 單身

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