元旦「跨百光年活動」 高市公布易塞路段

中央社 / 高雄30日電

元旦連假3天，高雄市政府交通局預測連假期間各景點及幹道周邊明顯車多，日間車流集中在中午11、12時，以及午後3時到傍晚7時。建議民眾多搭乘大眾運輸。

另外，明天的跨年活動，西子灣、駁二地區從晚間8時至隔日凌晨2時，以及連假3天晚間跨百光年活動表演時段預計湧現大量人、車潮，周邊路段包含五福路、公園路、中正路及建國路於開始及散場時段易壅塞，建議民眾搭乘大眾運輸前往，並持續注意路況與交通管制資訊。

高雄市交通局今天表示，依過往數據預測，景點周邊日間整體流量於1月2日最高，流量約較一般假日增加20~30%；旅行時間約較一般假日增加10%~30%。

交通局預測各熱門景點周邊車流分佈時段，旗山美濃周邊於下午15~17時車流較多。西子灣地區預估於假期前2天下午3時到傍晚6時車流較多。佛光山周邊車潮集中於中午時段及下午3時到晚間6時。駁二、壽山周遭景點於下午3時到5時車多情形較為明顯。

幹道部分車流集中於連假前2天，建議民眾提前做好行程規劃。各幹道方面車流分佈預測，大中路及三多路自西向往市區方向車多情形較為明顯，車流集中出現於每日11、12時，以及下午3時到傍晚7時。

中正路段東往高速公路方向車流較多，車流多集中於上午10到12時，以及下午3時到傍晚6時。建國路、九如路段雙向車多，車流集中於上午11時到下午1時，以及下午3時到傍晚7時。

連假 車潮 高雄市

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