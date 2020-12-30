寒流來 高市養殖業建議搭防風棚避免漁業受損嚴重

今年入冬首波強烈大陸冷氣團襲台，預估今晚起冷到明年元旦，沿海空曠地區 預估可能低於攝氏10度以下，高雄市海洋局建議養殖業者做到6大防寒措施，避免漁業受損嚴重。

高市海洋局建議，養殖業可在魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深並加強越冬溝的保溫、防寒及加溫等設備。除此，低溫期間儘量避免擾動水體或驚動塭內魚群，且應暫停投餌，不要無謂地開關水車

另要注意的是，低溫侵襲或留滯時，應注意水溫降低的速度，水溫若低於15℃時，就應提高水溫，減輕水產死亡，必要時也最好儘早採捕，減少寒害損失。低溫與寒流過後，萬一有漁屍浮於水面，要馬上撿除，防止水質惡化。