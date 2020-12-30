秋冬旅遊新選擇「FUN膽玩屏東」搭公車前8公里10元

響應環保，用銅板價玩翻屏東。屏東縣府邀請大家從明年1月起至2月28日，參與「10力公車FUN膽玩」活動，搭乘屏東縣內公車，前8公里銅板價10元，用電子票證搭乘還可參加抽獎，最大獎是iPhone手機；「屏東ㄟ公車」APP縣府設計優化，新增「地圖顯示公車位置、站牌位置及民眾所在位置」，搭公車省時又省力。

屏東縣府交通旅遊處指出，屏東縣因位下風處，每逢秋冬受風向及地理條件限制，汙染物不易逸散，雖無重工業，但卻是空汙受害區，2019年推出「GOGO巴士免費搭」，運量較去年同期成長12%，刷卡率提升9.4%，減少約1.5公噸一氧化碳空汙排放量。

交旅處今年再次獲環保署空汙基金補助，針對縣內38條公路客運與28條市區公車，推出前8公里銅板價10元優惠，鼓勵民眾響應環保，培養大眾使用公共運輸習慣。交旅處指出，推出銅板價優惠，從8公里23元，8公里10元，8公里之後依里程費率計算。

交旅處指出，活動期間2021年1月1日到2月28日，使用電子票證在屏東境內搭乘指定公車、小黃公車或租借公共自行車Pbike，3步驟（將電子票證記名、填寫抽獎資料、使用記名電子票證搭車）即可參加抽獎，搭越多中獎機率越高，獎項有iPhone手機、掃拖機器人、氣炸鍋等300組好禮。