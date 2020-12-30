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屏東安心遊百萬摸彩汽車得主南下領車 起初以為是詐騙
屏東縣政府辦理安心旅遊補助加碼推出「屏東安心遊，百千萬加倍送」，入住摸彩最大獎TOYOTA VIOS一輛，由新北市民徐周麗鉅抽中，特別南下領獎，縣長潘孟安今將汽車鑰匙贈給她，交旅處指出，安心旅遊補助今年7月至10月底，屏東申請補助房間約35萬4700間，為屏東帶來約35億4700萬元的觀光收益。
潘孟安說，感謝向陽優能電力公司董事長陳貴光贈送摸彩大獎汽車，他也呼籲，秋冬國旅首選屏東，感受多一度的溫暖，也能有著多一度的好運氣。
屏東縣府交旅處指出，縣府配合交通部觀光局辦理安心旅遊補助109年7月1日開始至10月31日截止，屏東縣申請安心旅遊補助房間約為35萬4700間，使用補助金額約3億547萬元，為屏東縣帶來約35億4700萬元的觀光收益，屏東是國民旅遊的熱點。
獲得大獎TOYOTA VIOS的徐周麗鉅說，她在今年9月3、4日到屏東墾丁玩，入住恆農假期渡假飯店，因為恆農有親子房，她與先生，帶著兒子、媳婦與孫子們一同入住，最喜歡龍坑自然生態保護區，讓她印象深刻。
徐周麗鉅說，接到獲獎電話直覺是詐騙。縣府同仁連打了三四次電話，家人核對洽詢好幾次才真的相信「得獎了」，感謝屏東縣政府，今天南下領獎開車，一路開回新北市。
潘孟安說，冬天北部很濕冷，屏東總是「多一度」，這時來屏東正是好時機，四重溪溫泉季增加桃花好運氣；也可到海口欣賞落山風藝術季，感受逆風飛行創意；或到屏東公園欣賞極光，2021年全台平地第一道曙光，可以在360無敵視角的龍磐公園迎接，來屏東就好玩多一度、幸運多一度。
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