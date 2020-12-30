高雄跨百光年 恭請神明安座海上舞台和瘟押煞

中央社 / 高雄30日電

高雄跨年夜活動即將登場，因逢疫情延燒，高雄市於展演活動結合民俗，今天在愛河進行「和瘟押煞」科儀，並請鹽埕北野町溫府王爺坐鎮海上舞台，盼庇佑跨百光年活動順利進行。

高雄跨百光年活動驚喜不斷，工作團隊今天宣布，跨年夜的無人機演出重頭戲是王船圖像來為台灣祈福，上午並安排「和瘟押煞」儀式，祈求台灣遠離瘟疫、合境平安。文化局等單位恭請鹽埕北野町溫王廟溫府大王爺乘船順愛河而下，坐鎮海上舞台，庇佑瘟疫遠離、合境平安。

科儀祈福特別邀請台灣民俗文化研究學者林茂賢指導，文化局長王文翠、新聞局長董建宏都出席今天的溫府大王爺安座海上舞台科儀，全程遵禮俗進行，隆重莊嚴。

高市府副市長史哲也在臉書（Facebook）揭露主辦單位用心。包括籌備活動期間曾向林茂賢求教，希望跨年讓高雄用台灣自己的方式，為全世界祈福。兩人從水燈、天燈，一路談到高雄的十二婆姐、家將除煞、鍾馗陣，最後他請教如果讓無人機展演王船形象是否有問題等，得到回答「那要先進行和瘟押煞科儀」。

於是，王文翠找尋在地愛河灣流域的王爺廟並籌備科儀；最終在愛河畔尋得建廟超過70年也有王船信仰的高雄鹽埕北野町溫王廟並應允跨年夜坐鎮海上舞台。

王文翠指出，台灣齊心協力成功防堵武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情蔓延，但目前全世界仍面臨險峻威脅。高雄跨百光年活動結合民間傳統除瘟儀式恭請溫王爺坐鎮舞台。在海上舞台的和瘟押煞儀式後，跨年夜無人機編會組成王船圖樣展演，為高雄、台灣與世界祈求平安。

跨年 愛河

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