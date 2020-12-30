澎湖離島交通船汰舊 110年底建成4艘給白沙望安

中央社 / 澎湖縣30日電

澎湖離島交通船老舊，縣府今年建造4艘交通船，預定在110年底完成，屆時將撥交給白沙與望安2鄉公所來管理離島的營運。

澎湖公共車船管理處長賴淨明表示，縣府今年新建造的4艘離島交通船，採用FRP材質，最高航速在20至22節，包括1艘100噸和3艘20噸，總建造經費近新台幣1億5000萬元，其中100噸交通船未來將撥交望安鄉公所，3艘20噸則移撥給白沙鄉公所。

賴淨明表示，澎湖南、北等離島眾多，離島交通平時有公營與民營的交通船航行，其中望安和七美2島，由車船處所有的南海之星與南海之星2號定期航行。

至於望安與七美等南海離島間的交通，包括將軍、東吉、花嶼與東、西嶼坪等2、3級離島，則大都是租用民船來航行；白沙鄉北海部分，則包括有大倉、員貝、鳥嶼、吉貝等離島，目前分別由白沙之星、吉鴻、岳興、愛國和員貝的愛貝以及大倉等交通船或漁船來載運客貨，再由政府每月補貼航次的費用，明年底新建完成的離島交通船，南北各離島的交通輸運將可獲得改善。

南海 澎湖 運將

延伸閱讀

圖謀劃設南海防空識別區？共機運-8反潛機今再擾我空防

在澎湖瞎掉一隻眼！女主播誓言「會永遠記得這裡」

澎湖「海洋聖誕」平安祈福活動 24日璀璨點燈

沈有容諭退紅毛番石碑 澎湖爭取列國寶典藏

相關新聞

屏東安心遊百萬摸彩汽車得主南下領車 起初以為是詐騙

屏東縣政府辦理安心旅遊補助加碼推出「屏東安心遊，百千萬加倍送」，入住摸彩最大獎TOYOTA VIOS一輛，由新北市民徐周...

影／南一中成立全糖政黨 學生：建地下道是向雄中致敬

台南一中一群學生依據學生政黨法，今天成立「一中全糖主義黨」，以增進學生公民素養為宗旨，自稱全糖市長的黃偉哲也送椪餅祝賀。...

高雄市住宅租金補貼明起發放 全國最快

今年8月申請高雄市住宅租金補貼的民眾，最快12月31日起就能領取。

寒流來 高市養殖業建議搭防風棚避免漁業受損嚴重

今年入冬首波強烈大陸冷氣團襲台，預估今晚起冷到明年元旦，沿海空曠地區 預估可能低於攝氏10度以下，高雄市海洋局建議養殖業...

秋冬旅遊新選擇「FUN膽玩屏東」搭公車前8公里10元

響應環保，用銅板價玩翻屏東。屏東縣府邀請大家從明年1月起至2月28日，參與「10力公車FUN膽玩」活動，搭乘屏東縣內公車...

自主健康管理者確診數竟高於居家檢疫期 高市籲小心

高雄市今年12月至今共24例新冠肺炎確診個案，其中自主健康管理期間確診的病例數反倒是居家檢疫期的3倍數量，顯見自主健康管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。