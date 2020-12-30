澎湖離島交通船汰舊 110年底建成4艘給白沙望安

澎湖離島交通船老舊，縣府今年建造4艘交通船，預定在110年底完成，屆時將撥交給白沙與望安2鄉公所來管理離島的營運。

澎湖公共車船管理處長賴淨明表示，縣府今年新建造的4艘離島交通船，採用FRP材質，最高航速在20至22節，包括1艘100噸和3艘20噸，總建造經費近新台幣1億5000萬元，其中100噸交通船未來將撥交望安鄉公所，3艘20噸則移撥給白沙鄉公所。

賴淨明表示，澎湖南、北等離島眾多，離島交通平時有公營與民營的交通船航行，其中望安和七美2島，由車船處所有的南海之星與南海之星2號定期航行。

至於望安與七美等南海離島間的交通，包括將軍、東吉、花嶼與東、西嶼坪等2、3級離島，則大都是租用民船來航行；白沙鄉北海部分，則包括有大倉、員貝、鳥嶼、吉貝等離島，目前分別由白沙之星、吉鴻、岳興、愛國和員貝的愛貝以及大倉等交通船或漁船來載運客貨，再由政府每月補貼航次的費用，明年底新建完成的離島交通船，南北各離島的交通輸運將可獲得改善。