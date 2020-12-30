自主健康管理者確診數竟高於居家檢疫期 高市籲小心

高雄市今年12月至今共24例新冠肺炎確診個案，其中自主健康管理期間確診的病例數反倒是居家檢疫期的3倍數量，顯見自主健康管理的7天內仍可能是防疫破口，衛生局今早偕五大醫師公會共同宣示，加大防疫力道，提醒自主健康管理者非必要即別出門，出門一定要戴醫用口罩，杜絕傳染風險。

參與宣示的包括高雄市醫師公會、高市中醫師公會、高市牙醫師公會、大高雄醫師公會、中醫師公會及高市各大醫療院所代表。

高市衛生局鑑於英國新冠肺炎變種病毒株傳染力增加56%以上，秋冬防疫更不敢掉以輕心。衛生局長黃志中今早說，台灣雖有良好的防疫機制，但最近發現，新冠肺炎確診個案很多是發生在居家檢疫後的七天自主健康管理期，這期間無電子圍籬，可自主外出，對防疫造成很大的挑戰。

他表示，高市五大醫師公會及醫療院所都達共識，民眾自主健康管理期間最好別探病，不做非必要的檢查，也延後健檢，避免進出醫療機構，讓自己與家人曝露在不必要的風險中。

衛生局技正潘炤穎補充表示，居家檢疫或自主健康管理期間如需就醫，盡可能採取通訊診療，醫院含醫護及非醫護人員居家檢疫及自主健康管理期間，最好在家休養；而民眾如有症狀或急症等就醫需求，需通報主管機管，以利指定接送，並轉介採檢。同時限制參與跨年等大型活動。

高市醫師公會理事長賴聰宏表示，跨年及耶誕期間能否鎖住這波疫情，對台灣來說很重要，且目前居家檢疫之後的自主健康管理期間，確診數反而多，更是關鍵，公會不希望產生任何防疫漏洞，會全力支持市府「14+7」的防疫決策。大高雄醫師公會理事長王宏育也說，自主健康管理者並未註記在健保卡上，更需嚴以律己，杜絕疫情蔓延。

高市牙醫師公會提醒，看牙不脫口罩並不可能，以致牙醫成為曝露風險中的高危險群，民眾這段期間如需看牙，可先向醫師連繫，能服藥處理的就服藥，痛到受不了的可經疾病管制局轉介到 12家指定醫院就醫。