快訊

英系變種病毒入侵？美傳「無旅遊史本土病例」

議員爆動物園遊園列車驚魂 駕駛撞樹造成4乘客受傷

梅石演藝廳串連地方空間 重定位馬祖戰地論述

中央社 / 連江縣30日電

馬祖第一座多功能演藝廳將施工，文化處召開施工前說明會，未來演藝廳將是馬祖藝文表演最優質的觀賞場所，透過大梅石計畫也將特約茶室變成青創基地，重定位馬祖戰地論述。

連江縣文化處長吳曉雲今天指出，梅石演藝廳是近年重要文化建設工程，自106年開始，耗時4年籌備爭取，希望在111年有專業展演廳硬體設備，在增進外地藝術美學進駐表演外，也讓馬祖有培力與演繹基地，讓馬祖文化被看見。

大梅石地區透過再造歷史現場計畫，將梅石原始場域精神進行轉譯再造，演藝廳位居空間的重要串連位置。演藝廳統包工程由黃孟偉建築師事務所統籌設計，透過燕鷗展現戰地和平特色，並利用天然地勢差異設計建築物，串聯梅石環境，展現環境共融特色。

建築師黃孟偉表示，大梅石計畫含軍官特約茶室、士兵茶室、鵲橋、營站、工兵教室及梅石村現有設施等，透過演藝廳為樞紐，演藝廳可連結至中央大道、村落地景，利用人行步道連結至梅石村與澳口沙灘，鄰近海洋與歷史文化。

文化處長吳曉雲指出，馬祖梅石具有官兵休閒育樂的戰地歷史，特約茶室、中正堂電影院象徵可精神放鬆的娛樂園區，所以透過梅石展現和平的歷史意義，調和馬祖戰地傾向剛硬的防禦據點形象，藉由透過演藝廳的起步重新定位梅石，帶來地方展演基地與青創基地的新角色。

吳曉雲表示，期待未來梅石展演廳整合表演藝術環境，提供國際級表演藝術團隊演出，創造多元表演藝術發展平台，並提供馬祖表演文化培力發展，利用空間整合活化梅石，回溯過往與再創發展，做為大梅石計畫重要角色。

馬祖 建築

延伸閱讀

馬祖水資源成本高 水情不佳呼籲節約用水

拒絕幫柯文哲跑腿 威廉「其實我也很忙」

馬祖美女保防官扛對敵反情報 一手汽球摺藝民眾歡迎

海大召開青年創業地方創生座談 為馬祖創造三贏

相關新聞

花費7千萬打造「閒事別館」 金門夫妻檔一圓飯店大亨夢

新冠肺炎疫情方興未艾，但還是有人看好金門的市場，金門知名建商呂世固與妻子黃碧珍花費將近7千萬，巧手打造「閒事別館」商旅最...

自主健康管理者確診數竟高於居家檢疫期 高市籲小心

高雄市今年12月至今共24例新冠肺炎確診個案，其中自主健康管理期間確診的病例數反倒是居家檢疫期的3倍數量，顯見自主健康管...

高雄跨百光年和瘟押煞合境平安 溫府王爺坐鎮海上舞台

高雄市府跨百光年團隊今天恭請鹽埕北野町溫王廟溫府大王爺，乘船順愛河而下，坐鎮海上舞台。明天跨年夜安排「和瘟押煞」儀式，無...

高餐大25周年紀念酒 瓶身設計餐旅菁英搖籃桂冠綠彩帶

國立高雄餐旅大學創校25年，今天舉辦「25周年紀念酒發表會」，主祕郭德賓與台二藝工坊有限公司創辦人王錦成，推薦這款紀念酒...

高雄捷運小港林園線 預定111年9月動工

高市府推動高雄捷運小港林園線，昨晚舉行地方說明會，市長陳其邁重申將採一車到底、地下化方式興建。捷運局表示，捷運小港林園線...

高雄跨百光年活動 會場不販售飲食

高雄「2021跨百光年」系列活動，預期跨年夜將湧入大批人潮，高市府今表示，為了防疫，原設有的市集區將撤出，不販售飲食，僅...

高雄元旦連假 多景點實施交通管制

為疏解110年元旦3天連續假期及各觀光景點交通，高雄市交通局研訂元旦交通疏導計畫，並呼籲民眾多留意行前交通資訊及利用大眾...

高捷小港林園線 預計後年動工

高捷紅線小港林園延伸線可行性研究已報交通部，預計2022年動工。市長陳其邁、副市長林欽榮昨出席地方說明會，允諾將採取一車...

高港第七貨櫃中心新建工程 開工

行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁昨出席高雄港第七貨櫃中心新建工程開工，預計2023年完工啟用，每年貨櫃營運能量達500萬T...

護鴨顧生態各有堅持 高雄2議員隔空交戰

高雄市議員黃文益昨天下午到美濃踏青，看到有男子在美濃湖灑網抓鴨，質疑為何在生態熱區養鴨、抓鴨，報警處理。另一位市議員朱信...

墾丁迎曙光防疫不鬆懈 戴口罩、搭接駁車實名制

屏東墾丁龍磐公園「迎台灣本島第一道曙光」是年度觀光盛事，縣府與縣觀光協會、恆春半島觀光產業聯盟合辦「屏安曙光」活動，陪民...

沙美摩洛哥正夯 金門縣府明年啟動老街遊程解說

沙美老街現在正夯，摩洛哥更成為遊金門類出國的代表景點之一，金門縣政府觀光處近期大力推行旅遊品牌年青化，將於明年初開辦沙美...

熱門新聞

超冷！宜蘭「最高學府」氣溫僅3度 全校暖氣全開驅寒

金芭黎護國舞小姐遭爆到高市府上班 勞工局這樣說

南鯤鯓代天府董監事交接 原董事長卸任新董事長是他

北市跨年照常舉辦 舞台區人潮總量採8萬人上限管制

日出口罩1月5日各區公所領 基隆民眾沒去元旦升旗仍送

花費7千萬打造「閒事別館」 金門夫妻檔一圓飯店大亨夢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。