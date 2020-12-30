梅石演藝廳串連地方空間 重定位馬祖戰地論述

馬祖第一座多功能演藝廳將施工，文化處召開施工前說明會，未來演藝廳將是馬祖藝文表演最優質的觀賞場所，透過大梅石計畫也將特約茶室變成青創基地，重定位馬祖戰地論述。

連江縣文化處長吳曉雲今天指出，梅石演藝廳是近年重要文化建設工程，自106年開始，耗時4年籌備爭取，希望在111年有專業展演廳硬體設備，在增進外地藝術美學進駐表演外，也讓馬祖有培力與演繹基地，讓馬祖文化被看見。

大梅石地區透過再造歷史現場計畫，將梅石原始場域精神進行轉譯再造，演藝廳位居空間的重要串連位置。演藝廳統包工程由黃孟偉建築師事務所統籌設計，透過燕鷗展現戰地和平特色，並利用天然地勢差異設計建築物，串聯梅石環境，展現環境共融特色。

建築師黃孟偉表示，大梅石計畫含軍官特約茶室、士兵茶室、鵲橋、營站、工兵教室及梅石村現有設施等，透過演藝廳為樞紐，演藝廳可連結至中央大道、村落地景，利用人行步道連結至梅石村與澳口沙灘，鄰近海洋與歷史文化。

文化處長吳曉雲指出，馬祖梅石具有官兵休閒育樂的戰地歷史，特約茶室、中正堂電影院象徵可精神放鬆的娛樂園區，所以透過梅石展現和平的歷史意義，調和馬祖戰地傾向剛硬的防禦據點形象，藉由透過演藝廳的起步重新定位梅石，帶來地方展演基地與青創基地的新角色。

吳曉雲表示，期待未來梅石展演廳整合表演藝術環境，提供國際級表演藝術團隊演出，創造多元表演藝術發展平台，並提供馬祖表演文化培力發展，利用空間整合活化梅石，回溯過往與再創發展，做為大梅石計畫重要角色。