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高雄跨百光年和瘟押煞合境平安 溫府王爺坐鎮海上舞台

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
北野町溫王廟溫府大王爺坐鎮高雄跨百光年海上舞台，31日晚間7點45分將進行「和瘟押煞」儀式。圖／高雄市文化局提供
北野町溫王廟溫府大王爺坐鎮高雄跨百光年海上舞台，31日晚間7點45分將進行「和瘟押煞」儀式。圖／高雄市文化局提供

高雄市府跨百光年團隊今天恭請鹽埕北野町溫王廟溫府大王爺，乘船順愛河而下，坐鎮海上舞台。明天跨年夜安排「和瘟押煞」儀式，無人機演出將呈現王船形象，燃燒送瘟，邀全台灣民眾一起誠心祈求瘟疫遠離、合境平安。

高雄北野町溫王廟是在地具備齊全、典型傳統迎教的寺廟。高雄市文化局長王文翠與新聞局長董建宏，今天代表市府前往鹽埕區溫王廟，恭請溫府大王爺下殿起駕至高雄市音樂館前的碼頭，乘船前往海上舞台安座。

沿途安排鼓山地嶽殿吉勝堂八家將、涼傘團、澎湖鑼鼓、落地吹、旗隊、哨角等陣頭開道，儀式隆重。

高雄市副市長史哲表示，十月跟民俗學者林茂賢提到陳市長想要擴大辦理跨年活動，而今年又很艱困特別，希望讓跨年能夠更台灣、要讓高雄以台灣自己的方式，為全世界祈福！當時雖然疫情趨緩，但兩人都認為台灣，應該是全世界極少數能夠有跨年活動的地方。想到先民以王爺信仰、迎王祭典與相關科儀，祈願瘟疫，祈福未來，不僅透過信仰抵抗心中恐懼，更藉由祭典科儀堅定信心，集體團結抗疫。史談到可否用無人機展演王船形象？林建議要先進行和瘟押煞科儀。

高雄跨百光年系列活動決定以科技結合民俗傳統與宗教科儀，31日晚間7點45分將由玄真通妙道士團進行「和瘟押煞」儀式，在溫府王爺坐鎮之下，將瘟疫送離，祈求全人類健康平安。文化局長王文翠表示，今年高雄跨百光年活動特別結合民間傳統除瘟儀式，誠心恭請溫王爺坐鎮海上舞台。新聞局長董建宏說，台灣在這艱困的一年中，成為全世界防疫典範，跨百光年將結合和瘟押煞儀式及無人機迎王船，展現科技結合本土民俗的台灣原創IP與智慧。

台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢表示，「和瘟」代表溫和勸離，「押煞」則象徵押解驅離，儀式中的每一段流程、每一種法器，都具有象徵祛除瘟疫的意義。跨年夜當晚科儀進行時，他將在海上舞台現場詳細解說儀式的程序、內涵及象徵意義，讓民眾更了解傳統之外，也達到防疫宣導的目的。

高雄2021跨百光年系列活動即日起至110年1月3日，在高雄港愛河灣舉行，活動內容可查詢https://kaohsiung100.com/，與文化高雄臉書https://www.facebook.com/khcculture。

高雄市府文化局長王文翠、新聞局長董建宏，請鹽埕北野町溫王廟溫府大王爺，坐鎮海上舞台。圖／高雄市文化局提供
高雄市府文化局長王文翠、新聞局長董建宏，請鹽埕北野町溫王廟溫府大王爺，坐鎮海上舞台。圖／高雄市文化局提供
鹽埕北野町溫王廟溫府大王爺出廟，坐鎮高雄跨百光年海上舞台。圖／高雄市文化局提供
鹽埕北野町溫王廟溫府大王爺出廟，坐鎮高雄跨百光年海上舞台。圖／高雄市文化局提供
北野町溫王廟溫府大王爺坐鎮高雄跨百光年海上舞台，31日晚間7點45分將進行「和瘟押煞」儀式。圖／高雄市文化局提供
北野町溫王廟溫府大王爺坐鎮高雄跨百光年海上舞台，31日晚間7點45分將進行「和瘟押煞」儀式。圖／高雄市文化局提供
高雄市府跨百光年團隊恭請鹽埕北野町溫王廟溫府大王爺，乘船順愛河而下，坐鎮海上舞台。圖／高雄市文化局提供
高雄市府跨百光年團隊恭請鹽埕北野町溫王廟溫府大王爺，乘船順愛河而下，坐鎮海上舞台。圖／高雄市文化局提供
北野町溫王廟溫府大王爺坐鎮高雄跨百光年海上舞台，31日晚間7點45分將進行「和瘟押煞」儀式。圖／高雄市文化局提供
北野町溫王廟溫府大王爺坐鎮高雄跨百光年海上舞台，31日晚間7點45分將進行「和瘟押煞」儀式。圖／高雄市文化局提供

跨年 高雄市

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