高餐大25周年紀念酒 瓶身設計餐旅菁英搖籃桂冠綠彩帶

國立高雄餐旅大學創校25年，今天舉辦「25周年紀念酒發表會」，主祕郭德賓與台二藝工坊有限公司創辦人王錦成，推薦這款紀念酒及設計意意，學生徐恩詳、鄒紫琳則現場以此紀念酒為基底，調出風味雞尾酒，祝賀學校「飛躍25、迎向新世界」。

高雄餐旅大學代理校長由創校校長李福登於1995年成立。校方表示，今年特別與台二藝工坊有限公司合作設計推出「25周年紀念酒」。這款紀念酒嚴選58度金門高粱，瓶身設計以餐旅菁英的搖籃作為設計主軸，下方彩帶以高餐大logo的桂冠綠為底色，加上背面的校歌呈現，強調高餐大整體精神，並彰顯高餐大以專業師資與課程、培育國際級菁英人才及立足台灣放眼世界的精神。

高餐大學生徐恩詳與鄒紫琳，以紀念酒為基底，分別調出風味雞尾酒「Memory」與「Sun flower」，祝賀學校25周年。校方表示，這款紀念酒並設計專屬瓷瓶與提盒，由資深調酒師嚴選窖藏的優質高粱精製調和，香醇溫順，展現層次豐富的韻味。瓷罈對酒液有更出色的催香效果，再經長時間存放後，口感會更加清香醇厚。高餐大只限量製作800瓶。