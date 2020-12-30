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高雄捷運小港林園線 預定111年9月動工

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高市府推動高雄捷運小港林園線，昨晚舉行地方說明會。圖／高雄市捷運局提供
高市府推動高雄捷運小港林園線，昨晚舉行地方說明會。圖／高雄市捷運局提供

高市府推動高雄捷運小港林園線，昨晚舉行地方說明會，市長陳其邁重申將採一車到底、地下化方式興建。捷運局表示，捷運小港林園線建造總經費 含用地取得和工程費約537.11億元，預定111年9月動工，工期7年。未來從捷運R3小港站至RL7林園工業區站只要約19分鐘。

陳其邁昨率副市長林欽榮及捷運局長吳義隆等相關局處首長出席並聆聽民眾意見，吸引近700位民眾參加。居民希望捷運盡快完成，也有人聚焦場站周邊地區開發的配套，並建議場站的設計要多用心。

陳其邁表示，小港、林園地區長久承擔國家工業與製造業發展所造成噪音、空氣等汙染及工安事故等影響，都市發展遭受限制，優先推動小港林園線有其需求性及必要性。

陳其邁說，顧及沿線當地多座電塔、地下密布之石化管線以及國道7號等因素考量下，小港林園線決定採捷運紅線延伸、一車到底地下化捷運的型式辦理，並納入小港林園線可行性研究修正報告。預定111年9月發包動工。

林欽榮表示，未來捷運小港林園線會採一車到底、重運量的捷運系統，沿線場站預計以聯合開發方式進行，力拚2年內開工。未來完工啟用後，林園搭捷運到小港機場只要19分鐘；從林園到左營高鐵站，49分鐘就能抵達。

吳義隆說，捷運小港林園線建造總經費 含用地取得及工程費約537.11億元。捷運局已於12月10日提報修正可行性研究報告書送交通部審議。

小港林園線起於高雄捷運紅線R3車站所預留隧道，過中鋼東門後由路側轉往路中，沿海二路、沿海三路、中門路、沿海路四段~沿海路一段，止於林園工業區前，路線長度12.09公里（含紅線預留425公尺），設置7座車站（R3起站不計）。

捷運 小港機場 陳其邁

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