高雄跨年交管啟動車辨系統 會場防疫不販售飲食

高雄「2021跨百光年」將登場，因應防疫需要，會場原設市集區將撤出，不販售飲食，僅販賣礦泉水與暖暖包，活動場域內禁飲食也不得攜帶入內，周邊交管啟動車辨系統。

高雄跨百光年盛大舉行，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在歐美國家增溫，防疫工作更謹慎。

高市府今天指出，高雄「2021跨百光年」系列活動，原規劃設置的市集區將撤出，不販售飲食，僅販售礦泉水與暖暖包禦寒物品，活動場域內禁止飲食，飲食也不得攜帶入內。

市府發布新聞稿指出，因應防疫會要求民眾全程戴口罩，入口量測體溫等防疫措施。

除了「棧貳庫」有飲食區以外，凡至接駁車上下車處及會場入口前，都須將食物飲用完畢或丟棄，不得帶入場內。

尤其，要求居家隔離、居家檢疫及自主健康管理期間者，以及有發燒、呼吸道、嗅味覺異常、腹瀉等身體不適症狀的民眾，勿外出；高市府組成「快速反應隊」機動進行勸導、稽查，若勸導不聽者，將依傳染病防治法裁罰新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

交管方面，會場所在的苓雅、前金、鹽埕、鼓山等區，自12月31日12時起至2021年1月1日2時止，實施多階段交通管制及大眾運輸服務，市警局也將於中正、七賢、建國橋運用車輛辨識系統，辨識出行經車輛是否為當地車輛，加速交管效率、減緩交通衝擊。

31日中午起陸續啟動「跨百光年」交通管制措施，包含鼓山一路以東、興隆路（不含）以南、成功一路（不含）以西 、臨海新路以北之區域，以及哨船街以西及旗津區發祥街以北的區域，汽車禁止進入，周邊將加強拖吊、取締違規停車。

市府指出，跨年夜除了「五福路高雄橋」以外，開放機車通行；會場周邊規劃蓬萊倉庫等9處機車臨時停車場，歡迎利用，相關訊息可上跨百光年官網查詢資訊。