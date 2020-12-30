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高雄元旦連假 多景點實施交通管制

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
為疏解110年元旦3天連續假期及各觀光景點交通，高雄市交通局研訂元旦交通疏導計畫。圖／高雄市交通局提供
為疏解110年元旦3天連續假期及各觀光景點交通，高雄市交通局研訂元旦交通疏導計畫。圖／高雄市交通局提供

為疏解110年元旦3天連續假期及各觀光景點交通，高雄市交通局研訂元旦交通疏導計畫，並呼籲民眾多留意行前交通資訊及利用大眾運輸工具，避免塞在路上。

交通局表示，110年元旦連續假期自1月1日至1月3日合計3天，為疏解運輸場站車流，高雄火車站及高鐵左營站周邊道路將派員加強交通疏導及停車秩序管理，並透過CMS、即時交通資訊網站等加強宣導相關管制資訊。

另2021跨百光年晚會於12月31日高雄港灣登場，高雄市交通局為因應活動期間大量人潮湧入，自今年12月31日12時起至110年1月1日2時止，會場周邊將逐步啟動四階段交通管制，呼籲用路人遵守現場員警管制。

市府也將同時加碼提供2線免費接駁公車，捷運及輕軌配合延後收班，鼓勵市民朋友多加運用大眾運輸前往，跨年交通疏運措施請上交通局官網（ https://www.tbkc.gov.tw/ ）查詢。

元旦連假期間高雄市各大觀光景點，包括旗津、西子灣、哈瑪星、壽山、佛光山、美濃、旗山等地車多易壅塞，交通局與觀光局等相關單位共同合作，依交通疏運計畫實施交管措施，以提升行車效率。 

另有鑑於連假期間高雄市各觀光景點停車位一位難求，為鼓勵民眾利用公共運輸出遊，交通局針對各個觀光景點規劃「捷運+接駁公車」的旅遊路線，遊客只要將車輛停放在轉乘捷運站的停車場，即可搭乘捷運快速進出景點。

至於開車出遊的民眾，如果想瞭解連假即時路況，可多利用道路資訊可變標誌（CMS）、警廣、高雄市即時交通資訊網(  https://traffic.tbkc.gov.tw )、省道即時交通資訊網等查詢，並行駛替代道路避開壅塞。

高雄市 捷運 觀光景點

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