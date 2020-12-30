花費7千萬打造「閒事別館」 金門夫妻檔一圓飯店大亨夢

新冠肺炎疫情方興未艾，但還是有人看好金門的市場，金門知名建商呂世固與妻子黃碧珍花費將近7千萬，巧手打造「閒事別館」商旅最近開幕，雖然不少朋友擔心開店的時間點不太對，但黃碧珍說，蓋一間舒適的飯店是先生長久以來的夢想，可以幫他圓夢，她覺得很開心，而這間商旅，也算是他們的一項嘗試，未來計畫蓋間真正的大飯店，一圓飯店大亨的夢想。

「閒事別館」，乍聽到這間商旅的名字，不少人覺得怪怪的，但卻記憶深刻，黃碧珍透露，「閒事別管」其實是她婆婆常告誡他們的話，某天，夫妻倆正在思考商旅要取什麼名？她隨口一提，就叫「 閒事別館」，當下先生還叫她「別開玩笑」，後來她越想越覺得有意思，就此拍板定案。

黃碧珍還在頂樓餐廳，寫下了「閒事別管，別管閒事，在這裡，放下紛紛擾擾，歇歇腳，沈澱下心靈，充充電，再出發。」，希望來這邊的朋友，都可以放下閒事、雜事，來這裡度假。

黃碧珍擁有安麗公司的「鑽石」獎銜、呂世固則是禹陽建設的董事長，兩人在事業上各擁一片天地，黃碧珍指出，因為先前兩人常出國旅遊，住過很多飯店，呂世固最大的夢想，就是想要蓋一間自己的飯店，剛好找到合適的地點，夫妻兩人決定做一個嘗試，花了2年時間圓夢，而下一階段，計畫還會蓋間更大的飯店。

「為了圓夢，也繳了不少學費！」黃碧珍說，硬體都由呂世固自己規劃設計、自己蓋，裝潢則由她包辦，但前陣子她比較忙碌，先生好心幫忙採買家具，沒想到完美主義的她看到差點「吐血」，最後全部家具、壁紙與飾品重買。

她也透露，原本商旅規劃有25間房間，但先生希望客人的空間大一點，住的比較舒服，硬是刪減成20間，所以最大房型一間有12坪；黃碧珍說，兩人把商旅當成自己的招牌，先前秋冬旅遊補助期間，金門一房難求，朋友本來勸他趕緊弄弄，搶一波客人，但他們堅持，「要做，就要做到最好的」，她也直言，不擔心回本與業績，因為這是人生一個嘗試，凡事只要盡力，其他就隨緣。