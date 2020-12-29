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陳其邁下軍令狀 捷運林園線111年9月前動工

中央社 / 高雄29日電

高雄市政府今天舉辦高捷小港林園線說明會，市長陳其邁致詞表示，自己已經下軍令狀，小港林園線地下化要在111年9月前動工，6年內完成，「錢的事情，市長想辦法」。

陳其邁今天晚間率領副市長林欽榮及捷運局、交通局、都發局、研考會、財政局、工務局、地政局等首長，前往林園區幸福公園參加「高雄捷運小港林園線地方說明會」，現場有數百名民眾到場。

陳其邁致詞表示，自己每次選舉都會聽到「捷運到林園」的地方聲音，因此若沒辦法做到，就無法對地方鄉親交代。他說今天上午已經跟行政院長蘇貞昌報告高架不可行，蘇貞昌也同意要做地下化，而且是一車到底。

陳其邁指出，自己今天就是來宣布「捷運小港林園線一車到底地下化」，雖然也知道會花很多錢，不過「錢的事情，交給市長來想辦法」。他表示，包括不分黨派的高雄市議員都會支持林園的建設，立法院也有民進黨立委林岱樺幫忙向交通部爭取。

林欽榮說，自己是奉市長之命督導，12月19日已經代表陳其邁跟屏東縣長潘孟安協調，也成功獲得支持一車到底。

林欽榮並提出三大重點，第一，捷運小港林園線將在2年內開工，6年內建設完成；第二，捷運完工啟用後，林園坐捷運到小港機場只要19分鐘；第三，未來完工後從小港機場到左營高鐵站，只要30分，總共只要49分就可從林園坐到高鐵站。

林欽榮也說，因為沿線有一些未來可能要建設成捷運站的農地，市府將採聯合開發方式，希望民眾一起配合。未來捷運小港林園線會採用重運量的捷運系統，一車到底。

高雄捷運包括岡山路竹延伸線第二階段、黃線及小港林園線等3條路線興建期程備受外界關注。

依捷運局規劃，小港林園線採紅線延伸系統，起於紅線R3車站所預留隧道，經沿海二路、沿海三路、中門路、沿海路四段到沿海路一段，止於林園工業區前，路線長11.66公里。

小港機場 捷運 陳其邁

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