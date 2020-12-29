護鴨顧生態各有堅持 高雄2議員隔空交戰

高雄市議員黃文益昨天下午到美濃踏青，看到有男子在美濃湖灑網抓鴨，質疑為何在生態熱區養鴨、抓鴨，報警處理。另一位市議員朱信強主張，養鴨為生態景觀加分，當地里長黃其添出發點是美意，用心良苦被扭曲，批黃文益「用都市人觀點看鄉下，小題大作」。兩名議員都想護鴨、護生態，卻隔空交戰，里長、水利局夾在中間好難為。

這起議員隔空交戰事件，起源於昨天下午黃文益到美濃湖踏青時，看到一名男子在湖畔灑網意圖抓鴨，黃見義勇為制止，並報警處理，今天還在延燒。

當地中圳里長黃其添第一時間到場解釋，說是他請對方幫忙抓老邁瀕死鴨子，避免鴨子死在湖中損害生態。黃也說，一年前他自掏腰包買鴨仔放入美濃湖，是為增添景致與可看性，也是一種生命教育，吸引許多遊客駐足湖畔觀賞養鴨生態，頗受好評。

養鴨是否影響水質也成為爭點，黃文益認為，美濃湖為何能養鴨，不只是他，許多人都有相同質疑，主管單位管理是否失當也是重點。

黃文益主張當地不是養鴨適當地點，朱信強認為黃文益「管太多」且小題大作，是用都市眼光在看鄉下，況且里長放養鴨子不為營利，是為地方景觀加分，美濃湖是灌溉蓄水池，非民生用水，黃議員誤解為有人利用公家場域私自養鴨、營利破壞環境，雙方各執一詞。

黃其添擔心到一夜難眠，他說，很怕養了一年、視如寵物的鴨子被沒入，遂向朱信強等人陳情，展開護鴨行動。

黃其添也說，「黃色小鴨」紅透半邊天，他為增添美濃湖景致用心養的活鴨，蘊含教育及生態意義更甚「黃色小鴨」，希望大家能用正面態度看待，他出發點不是為自己，鴨子是為景觀加分的公共財，不是要養來加菜的。

兩名議員都找上水利局，要主管單位表達態度，讓市府官員也難為。水利局目前給兩位議員回應是，現存鴨子不會派員捕捉，讓鴨子能繼續在美濃湖優游，也要求里長不能再擴大數量，才讓雙方暫時熄火。

黃其添坦言，看到兩位議員為他槓上，「內心很沉重」，希望大家放下情緒別傷和氣。