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瑪利亞基金會與金門縣府合作 早療服務走入社區

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
瑪利亞基金會與金門縣府社會處合作，積極走入社區，已於上林社區、東林社區、湖埔社區、料羅社區提供社區民眾早期療育相關服務。圖／縣府提供
瑪利亞基金會與金門縣府社會處合作，積極走入社區，已於上林社區、東林社區、湖埔社區、料羅社區提供社區民眾早期療育相關服務。圖／縣府提供

瑪利亞基金會承辦社會處金門縣早期療育服務中心，今年度結合托育資源中心外展服務車，積極走入社區，已於上林社區、東林社區、湖埔社區、料羅社區提供社區民眾早期療育相關服務，希望能成為社區的資源，未來期待能有更多的能量於社區中深耕。

縣府社會處表示，早療中心在社區中篩檢的過程中，發現家長較關切的議題，包含： 3C產品的使用，在飲食上過早給予孩子含咖啡因及高糖飲料食物等，恐影響孩子的注意力；也有些孩子有專屬平板，看圖畫、卡通影片，聽故事，家長以為豐富的感官刺激，能讓孩子頭好壯壯，沒想到，這只是單方面的訊息傳遞，在缺乏家長陪同伴讀的情況下，孩子「有看沒有懂」、或是「懂了、不會講」。

早療中心在諮詢過程中，強調家長有品質的陪伴，充足的睡眠，依據美國國家睡眠基金會推薦的睡眠時間：學齡前兒童(3-5歲)為10-13小時、國小學童(6-13歲)為9-11小時、青少年(14-17歲)則為8-10小時。飲食的部分鼓勵家長給孩子吃原形食物不要剪碎，發展過程提供適當的食物讓孩子練習咀嚼，增加舌頭、嘴唇等口腔器官的靈活度，也能幫助未來學習語言的發展。

參與的民眾表示，有些以為是為孩子好的觀念，不知道會影響孩子的發展，在孩子的發展相關問題常常不知道要詢問誰，對於有就近詢問及瞭解相關訊息表示很開心，針對社區的發展諮詢，早療中心也表示，希望能成為社區的資源，未來期待能有更多的能量於社區中深耕，與社區有更多的連結跟互動，增加自然情竟學習機會，達到社區預防與社區培力，讓社區成為兒童發展與家庭的綠洲。

睡眠 金門

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