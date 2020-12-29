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高市府建共好平台 媒合慈善團體挹注身障團體

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高市府建立「高雄市慈善團體攜手身障團體共好平台」，今天舉行啟動儀式。記者蔡孟妤／攝影
高市府建立「高雄市慈善團體攜手身障團體共好平台」，今天舉行啟動儀式。記者蔡孟妤／攝影

為媒合慈善團體與身障團體，擴大福利資源，高市府建立「高雄市慈善團體攜手身障團體共好平台」，今天舉行啟動儀式，讓熱心助人者，可以幫助到需要被幫助的人。

市長陳其邁今與多位慈善團體及身障團體理事長、代表、議員黃文益等人共同啟動共好平台。

陳其邁說，他在市長補選政見發表會時被問到如何協助媒合助人的慈善團體與需要幫助的身障等團體，引發了他的構想，他思考後認為，確實社會需要幫助的人很多，但想要幫助人的人也很多，資源尚待對接。希望藉由成立此平台，讓更多身障團體得到幫助。

參與共好平台的身障團體提出平衡城鄉社區式據點設立、家庭關懷訪視等五大面向29個服務計畫，由市府媒合慈善團體給予資源協助、計畫認養。

社會局表示，各界慈善團體、企業整合力量串接，身障團體也增強服務能量，讓身障服務供給更多元，擴大高雄市的福利資源，創造社會福利雙贏效果。

高雄市共有14萬餘名身心障礙者，為全國第二高，占全市人口總數5.18，高雄市98個身心障礙團體長期默默耕耘，在資源有限情況下，與高雄市慈善團體資源連結，讓服務不間斷。

社會局說，今天啟動儀式只是開端，未來會擴大多元媒合福利對象，包含兒少、婦女、高齡長輩、經濟弱勢戶、弱勢家庭等，也期待慈善會運用強大的號召力，讓更多公益使命團體、企業加入攜手共好平台行列。

高市府建立「高雄市慈善團體攜手身障團體共好平台」，今天舉行啟動儀式。記者蔡孟妤／攝影
高市府建立「高雄市慈善團體攜手身障團體共好平台」，今天舉行啟動儀式。記者蔡孟妤／攝影

身障 高雄市 陳其邁

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