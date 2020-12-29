自我保護不能等！屏東家扶中心自組劇團推兒保宣導

屏東家扶中心自組劇團演出兒保劇，經常至校園巡迴教導兒童學習自我保護，但今年受疫情影響，上半年皆無法外展宣導，團員也利用時間編排劇本、製作道具，直到下半年，疫情趨緩，才陸續到屏東市、萬丹鄉、里港鄉等8間幼兒園、國小等地演出，目前已累積438名學童觀看，未來也會持續推廣兒保宣導活動。

家扶中心指出，今年初招募志工，原以為疫情會影響，導致劇團無法成立，但仍有7名熱心志工參與劇團演出，這次兒保劇團志工包含退役軍人、家庭主婦、說故事媽媽、補習班老師等，因認同兒童保護的理念，而願意花時間投入劇團活動。

上半年受疫情影響，無法外展宣導，兒保劇團員利用這段時間，編排劇本、製作道具，雖未受過專業訓練，無法比擬專業劇團，但所付出心力及時間，從編劇、演出形式、服裝、道具、配樂到化妝全都不假他人之手。

直到下半年疫情趨緩，兒保劇團才開始到屏東市、萬丹鄉、里港鄉等8間幼兒園、國小、課輔班進行兒童保護戲劇宣導演出，已累積438名學童觀看。

今年劇團劇本，改編自家扶基金會編製的兒童保護繪本「小羊兒要回家」作為故事主軸，使用誇大、有趣的肢體動作演出，深深吸引了小朋友的目光，讓小朋友能從戲劇中學習在危險環境中自我保護及求助觀念。