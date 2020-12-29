認識屏東入口、地方記憶庫 典藏2500筆文化素材上線了

文化部推動「國家文化記憶庫及數位加值應用計畫」，屏東縣政府歷經3年多徵集、建置及成果整合，共收存逾2500筆文化素材，典藏資料包括誌書、慶典、產業、族群、以及國小學生創作。縣府文化處表示，「屏東縣國家文化記憶庫」是與時間拔河的記憶工程，不僅是屏東地方的記憶庫，更是認識屏東的入口。

縣府文化處指出，「屏東縣國家文化記憶庫」是與時間拔河的記憶工程，2018年執行至今，舉凡屏東常民生活群像，以及國寶級民謠傳藝師影音、前輩藝術家生平創作，抑或是眷村、客家、原民、市井小民的生活日常，皆收錄其中。

「屏東縣國家文化記憶庫」不僅是屏東地方的記憶庫，更是認識屏東的入口，未來這些典藏的記憶能有效「取」、「用」，將用於各類教育推廣、文創加值，作為文化推廣要素。

典藏資料中，有來自1983年的老照片「北機里眷村福利社」，記錄了過去眷戶民生所需物品和資源，也隨1986年眷村改建，由北機里眷戶陸續遷出，如今這類眷村生活場景已不復見。

另外，1960年經常為婚喪喜慶、廟會遊街等活動吹奏的，地方綜合音樂隊「西勢音樂隊」，就是由當年竹田鄉西勢的真美照相館老闆劉森松拍攝宣傳照，如今便成為典藏記憶。

此外，由屏東市民和國小提供歷年學生共同繪製的「萬年溪上河圖」，共37件作品由縣府收存，不僅豐富屏東在地文化記憶，更運用在地的記憶於教學，來創作獨特的屏東文化之美。

文化處表示，文化部提出「國家文化記憶庫及數位加值應用計畫」，為擴大全民共同參與建構台灣原生文化，以作為在地知識研究、教育推廣、產業運用及觀光體驗的基礎。

想了解更多台灣文化記憶及屏東文化記憶故事，可至文化部「國家文化記憶庫」、「屏東國家文化記憶庫」網站查詢。