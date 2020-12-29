金芭黎護國舞小姐遭爆到高市府上班 勞工局這樣說

今年初染疫台商還到高雄金芭黎舞廳趴趴走，被一名舞小姐舉報開罰，事後舞小姐遭業界封殺，找不到工作。媒體報導四月當時市府勞工局協助轉介工作，舞小姐5月到勞工局工作，但後來因為個人因素，只工作了一個多月就離職。高雄市勞工局今天表示，無法證實，也不便評論。

被稱為「護國舞小姐」的女生，因為舉報台商疑似染疫，後來被全市的舞廳封殺，找不到工作。當時有民代希望市府可以給予生活上的協助，勞工局曾表示已與舞小姐聯繫上，她感謝外界的關心，如有需要會提出。

今天有媒體報導這名舞小姐5月在高雄市勞工局協助下，以約聘僱身分擔任行政助理的文書工作，薪水較基本薪資高一些；但後來有提出希望早退1小時去其他工作，令勞工局人員有些難為，於是6月就自行離職。

勞工局今天表示，針對媒體報導事項，勞工局沒有任何評論或回應。