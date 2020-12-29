國內疫情升溫 屏東跨年晚會防疫也跟著升級

日前出現本土病例，撼動年底各項活動，為降低感染風險及提升活動安全，屏東縣政府舉辦的跨年晚會加強防疫措施，場內要求全程戴口罩，除喝水之外禁止飲食，也要求攜帶手機並保持開機狀態。另外，居家隔離、檢疫、自主健康管理者，或有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常症狀者，請勿參加活動。

縣府指出，由於國內疫情升溫，跨年活動防疫措施也跟著升級，將要求參與活動的民眾須全程配戴口罩、進行手部消毒、保持社交距離，此外，為減少飛沫傳播機會，活動現場禁止飲食，建議民眾進場前先用餐完畢。

縣府文化處表示，配合中央防疫規定，跨年市集所販售商品中，皆以「完整不外露」包裝為主，飲食類攤商也配合停止現場烹飪與試吃活動。

縣府會發送手機簡訊告知活動與防疫訊息，現場工作人員則會以手舉牌與大型立牌，標示防疫措施，如經勸導無效，將依傳染病防治法處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。