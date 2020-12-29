快訊

評／為何美中大打科技戰，台灣成全球最重要的地方？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東劑公費流感疫苗施打率達九成 仍有7千多劑庫存

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣內已接種19萬2725劑公費流感疫苗，仍有7545劑疫苗可供民眾施打。記者陳弘逸／攝影
屏東縣內已接種19萬2725劑公費流感疫苗，仍有7545劑疫苗可供民眾施打。記者陳弘逸／攝影

今年流感疫苗10月5日開打至今，屏東縣採購的19萬9千劑公費流感疫苗，已由中央配發完畢，截至昨天為止，踴躍接種，縣內已接種19萬2725劑，仍有7545劑疫苗可供民眾施打。屏東縣政府衛生局表示，屏東公費流感疫苗施打率達九成，無疫苗不足，也呼籲符合資格的民眾盡快來施打。

縣府衛生局指出，屏東縣內共有168家可供民眾施打流感疫苗的醫療院所，縣府今年更採購19萬9000劑公費流感疫苗，讓全縣涵蓋率可達24.3%。

縣府採購公費流感疫苗的數量已由中央配發完畢，近期又獲疾管署撥配1270劑，由於踴躍接種，目前縣內已接種19萬2725劑，流感疫苗施打率達九成，仍有7545劑疫苗可供民眾施打。

衛生局表示，縣內並無疫苗不足，今年民眾施打疫苗的情形也較踴躍，預計會於明年初將全數接踵完畢。

衛生局強調，除接種流感疫苗外，平時也應落實勤洗手與咳嗽禮節等良好衛生習慣，外出時更要維持社交安全距離，若無法維持應戴好口罩，且生病不適者盡量在家休息，以降低呼吸道病毒傳播的風險。

流感疫苗 衛生局 屏東縣政府

延伸閱讀

達標！高雄公費流感疫苗65歲以上老人接種完成率55.83%

填補防疫破口 駐日韓美軍開始接種疫苗

新冠疫苗中東開打 疫苗含豬明膠惹議

Novavax疫苗 美墨展開第3階段臨床試驗

相關新聞

屏東劑公費流感疫苗施打率達九成 仍有7千多劑庫存

今年流感疫苗10月5日開打至今，屏東縣採購的19萬9千劑公費流感疫苗，已由中央配發完畢，截至昨天為止，踴躍接種，縣內已接...

國際獅子會送愛到鵝鑾鼻 無障礙愛心小巴溫馨啟動

屏東縣老年人口比例17.50%，恆春半島人口老化近19%，縣府在屏東縣最南端的鵝鑾鼻打造日間照顧中心，提供南恆春半島長輩...

達標！高雄公費流感疫苗65歲以上老人接種完成率55.83%

高雄市衛生局表示，高雄市109年流感疫苗採購了73萬餘劑，目前65歲以上老人的累計接種人數有25萬多人，完成率達到55....

高雄跨年按中央防疫執行 陳其邁：加強人流分區管理

新冠肺炎疫情影響各地跨年活動，新北市傳將取消實名制的活動，高雄市長陳其邁今說，跨年活動都按照中央的防疫工作指引來落實執行...

網路不可買賣動物用藥！高市稽查9件違規開罰136萬

網路買賣什麼商品都有，什麼也不奇怪！高雄市動物保護處表示，經統計今年開罰違規網路販售動物用藥品有4件，寵物用品和食品宣稱...

質疑陳菊拆商場有土地私利 前立委陳宜民臉書發文道歉

前國民黨立委陳宜民今透過臉書發布道歉聲明，指2016年7月18日在立法院召開記者會，指高雄市政府「旗山區二號排水改善工程...

單親、低收沒有打敗他們 偏鄉高中姊弟同當台大人

屏東縣枋寮高中繼陳姿鳳前年透過「希望入學計畫」錄取台大藥學系，她的弟弟陳玄文國中會考5A成績可上高雄中學，因父親早逝，經...

高雄空品橘色提醒！擴散條件不佳 減少戶外運動

高雄市今天上午空氣品質不佳，除了美濃、左營、林園外為普通外，其他8個測站都是對敏感族群不健康的橘色提醒。環保局表示，受到...

高市新甲非營利幼兒園啟用 月費3千5

高雄市新甲非營利幼兒園昨天啟用，市長陳其邁化身一日教保員，帶幼兒洗手、跳舞、做飯糰。呼應施政「緊緊緊」作風，宣布下學年度...

高雄燈光秀無人機 被爆陸製陸設備

高雄跨百光年一系列活動正如火如荼進行，有燈光秀、無人機等演出，被爆料燈光秀設備來自大陸，無人機和程式設計也是陸製。市府回...

元旦連假 六龜賞梅 杉林花田正美

天氣轉冷，高雄山區梅花綻放，六龜區寶來約一成梅樹開花，30日跨年低溫來襲有催花效果，梅花即將盛開。杉林區營造花田景觀，月...

紅豆價跌農民苦 農糧署擬補貼

每年12月至隔年初是國產紅豆產季，今年受疫情與氣候影響，紅豆價格從去年每台斤38元跌至33元，農民叫苦。萬丹農會表示，農...

熱門新聞

神奇！蔡總統離開法會 大飛蛾停在朝天宮董座身上不走

高鐵宜蘭站選址出爐 揭露選定縣政中心站的3大理由

北市不跟進新北 跨年101煙火目前照常 正封路搭舞台

淡水八里煙火取消 聖觀音前跨年煙火照常舉行

台南卓家汕頭魚麵無預警歇業 原來是這2個原因

南投開徵汙水費地方反彈 調整後擬元旦上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。