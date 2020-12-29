屏東劑公費流感疫苗施打率達九成 仍有7千多劑庫存

今年流感疫苗10月5日開打至今，屏東縣採購的19萬9千劑公費流感疫苗，已由中央配發完畢，截至昨天為止，踴躍接種，縣內已接種19萬2725劑，仍有7545劑疫苗可供民眾施打。屏東縣政府衛生局表示，屏東公費流感疫苗施打率達九成，無疫苗不足，也呼籲符合資格的民眾盡快來施打。

縣府衛生局指出，屏東縣內共有168家可供民眾施打流感疫苗的醫療院所，縣府今年更採購19萬9000劑公費流感疫苗，讓全縣涵蓋率可達24.3%。

縣府採購公費流感疫苗的數量已由中央配發完畢，近期又獲疾管署撥配1270劑，由於踴躍接種，目前縣內已接種19萬2725劑，流感疫苗施打率達九成，仍有7545劑疫苗可供民眾施打。

衛生局表示，縣內並無疫苗不足，今年民眾施打疫苗的情形也較踴躍，預計會於明年初將全數接踵完畢。

衛生局強調，除接種流感疫苗外，平時也應落實勤洗手與咳嗽禮節等良好衛生習慣，外出時更要維持社交安全距離，若無法維持應戴好口罩，且生病不適者盡量在家休息，以降低呼吸道病毒傳播的風險。