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國際獅子會送愛到鵝鑾鼻 無障礙愛心小巴溫馨啟動

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
在屏東縣政府媒合下，國際獅子會300-D2區今天捐贈恆春基督教醫院1輛無障礙的愛心小巴，讓偏鄉行動不便的長輩也能安心在地養老。 記者潘欣中／攝影
在屏東縣政府媒合下，國際獅子會300-D2區今天捐贈恆春基督教醫院1輛無障礙的愛心小巴，讓偏鄉行動不便的長輩也能安心在地養老。 記者潘欣中／攝影

屏東縣老年人口比例17.50%，恆春半島人口老化近19%，縣府在屏東縣最南端的鵝鑾鼻打造日間照顧中心，提供南恆春半島長輩預防失能失智的照護服務，恆春基督醫院接手經營半年多，卻苦於接送車沒有無障礙設計，讓坐輪椅的長者卻步；在縣府媒合下，國際獅子會300-D2區今天捐贈恆基1輛無障礙的愛心小巴，讓行動不便的長輩也能安心在地養老。

為照顧國境之南的恆春鎮鵝鑾鼻和滿州地區長者，縣府爭取前瞻基礎建設「整建長照衛服據點計畫」，將結構龜裂的舊派出所拆除，原地新建鵝鑾鼻日照樂活中心，提供長者預防失能失智的健康促進和日間照護服務，今年5月啟用，委託恆春基督教醫院營運管理，同時導入醫療巡迴服務，辦理老人機能訓練及各項促進老人健康預防、樂活據點活動。

屏東縣幅員遼闊，地形狹長，位於台灣最南端的鵝鑾鼻樂活暨日照中心，縣府花了4年時間解決位在國家公園內水保、環保法規，找到在地醫療團隊接手經營，恆春基督醫院接手經營半年多，接送車因沒有無障礙設計，讓需坐輪椅的長者卻步，在縣府媒合下，國際獅子會300-D2區捐贈1輛300萬元的無障礙愛心小巴，解決行動不長者的接送問題。

縣府今天在鵝鑾鼻樂活暨日照中心舉行捐贈儀式，國際獅子會300-D2區總監陳文榮帶同獅友參加，由恆基院長黃健榮代表接受，陳文榮說，這也是國際獅子會落實年度主題「深根社區‧服務共榮」的具體實踐，將獅愛藉由愛心小巴傳送到國境之南，也點亮台灣的真善美。

縣府社會處長劉美淑說，屏東縣在實踐「安居大社區」高齡者照顧的施政上以「一村里一據點」、「一鄉鎮一日照中心」為目標，目前社區關懷據點數已達371個據點，村里布建密度達80.13%全國第一；縣府推動長照2.0非以使用長照為目標，而以不使用長照為目標，透過老幼共學、世代共融，達成安居大社區的在地安老目標。

在屏東縣政府媒合下，國際獅子會300-D2區今天捐贈恆春基督教醫院1輛無障礙的愛心小巴，讓偏鄉行動不便的長輩也能安心在地養老。 記者潘欣中／攝影
在屏東縣政府媒合下，國際獅子會300-D2區今天捐贈恆春基督教醫院1輛無障礙的愛心小巴，讓偏鄉行動不便的長輩也能安心在地養老。 記者潘欣中／攝影
在屏東縣政府媒合下，國際獅子會300-D2區今天捐贈恆春基督教醫院1輛無障礙的愛心小巴，讓偏鄉行動不便的長輩也能安心在地養老。 記者潘欣中／攝影
在屏東縣政府媒合下，國際獅子會300-D2區今天捐贈恆春基督教醫院1輛無障礙的愛心小巴，讓偏鄉行動不便的長輩也能安心在地養老。 記者潘欣中／攝影
在屏東縣政府媒合下，國際獅子會3OO-D2區今天捐贈恆春基督教醫院1輛無障礙的愛心小巴，讓偏鄉行動不便的長輩也能安心在地養老。 記者潘欣中／攝影
在屏東縣政府媒合下，國際獅子會3OO-D2區今天捐贈恆春基督教醫院1輛無障礙的愛心小巴，讓偏鄉行動不便的長輩也能安心在地養老。 記者潘欣中／攝影

屏東縣 恆春 長照

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