達標！高雄公費流感疫苗65歲以上老人接種完成率55.83%

高雄市衛生局表示，高雄市109年流感疫苗採購了73萬餘劑，目前65歲以上老人的累計接種人數有25萬多人，完成率達到55.83%，已超過55%的目標。在學生族群的流感疫苗接種部分，國小、國中、高中職及五專一到三年級，累計完成率都有七、八成。

高雄市今年採購公費疫苗為73萬8250劑，已全數施打完畢，中央近日又配售了1萬4千劑， 目前還剩下1萬餘劑。高雄市衛生局長黃志中表示，今年流感疫苗接種比去年踴躍，雖然曾暫時中斷50至64歲無高風險慢性病成人的公費流感疫苗接種作業，但12月1日起已恢復。高雄市65歲以上老人與學齡前兒童的流感疫苗接種完成率，在六都中都名列前茅。

衛生局疫管處長何惠彬表示，目前公費流費疫苗還有1萬零500多劑，近日大概每天的注射量都在1千劑左右，包括65歲以上100多劑、50至64歲無高風險慢性病成人約700多劑、幼兒200多劑，預估再10多天公費疫苗會打完。民眾可至合約醫療院所接種。