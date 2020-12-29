快訊

評／為何美中大打科技戰，台灣成全球最重要的地方？

高雄跨年 陳其邁要求戴口罩加強管理人流

中央社 / 高雄29日電

因應武漢肺炎疫情復燃，各地調整跨年措施，對於高雄是否跟進調整，高雄市長陳其邁今天說，高雄跨年屬於分散型，跟一般集中型不同，但也會要求民眾戴口罩，加強分區管理人流。

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）延燒，針對新北市政府宣布取消無實名制活動，陳其邁今天上午陪同行政院長蘇貞昌出席高雄港第7貨運中心開工典禮，會前接受媒體聯訪表示，跨年活動都按照中央流行疫情指揮中心訂定的防疫工作指引執行。

陳其邁說，因為高雄跨年活動與其他縣市集中式會場、演唱會場比較不一樣，高雄的將橫跨鼓山、鹽埕到苓雅、前金、前鎮區等，市民在陸海空都可以看到不同的跨年演出，所以高雄活動是屬於分散型而且廣泛，譬如說有海上舞台等，但也會要求民眾全程配戴口罩，相關人流分區管理也會全力落實。

媒體追問高雄市政府跨年是否跟進台南實聯制，陳其邁指出，台南是會場制，所以比較集中，但高雄因為地點較分散，會加強分區人流管理，也會根據不同的強度分區做不同類管理。譬如展演性演唱會就用紅龍來看人數。

另外，針對高雄跨年煙火跟無人機被踢爆是中國製，陳其邁回應，這次的活動創意和設計等都是屬於台灣團隊的創意，但並沒有涉及到敏感資料，也沒有飛越敏感地點，資安可以全程掌握。

至於有哪些活動可能用到中國製商品，陳其邁說，這次的活動舞台、燈光、音響都是國際的器材，但最重要的還是在於創意發想，能不能呈現高雄特色。他認為，使用中國製商品是很正常的事情，像是手機iPhone可能就是。最重要的還是整個活動的創意發想設計是不是具有台灣的原創。

跨年 陳其邁

延伸閱讀

大林蒲遷村計畫 1月中旬舉辦說明會

高雄跨年按中央防疫執行 陳其邁：加強人流分區管理

高市新甲非營利幼兒園啟用 月費3千5

陳其邁：公幼臨時進用教保員110年起加薪7千

相關新聞

屏東劑公費流感疫苗施打率達九成 仍有7千多劑庫存

今年流感疫苗10月5日開打至今，屏東縣採購的19萬9千劑公費流感疫苗，已由中央配發完畢，截至昨天為止，踴躍接種，縣內已接...

國際獅子會送愛到鵝鑾鼻 無障礙愛心小巴溫馨啟動

屏東縣老年人口比例17.50%，恆春半島人口老化近19%，縣府在屏東縣最南端的鵝鑾鼻打造日間照顧中心，提供南恆春半島長輩...

達標！高雄公費流感疫苗65歲以上老人接種完成率55.83%

高雄市衛生局表示，高雄市109年流感疫苗採購了73萬餘劑，目前65歲以上老人的累計接種人數有25萬多人，完成率達到55....

高雄跨年按中央防疫執行 陳其邁：加強人流分區管理

新冠肺炎疫情影響各地跨年活動，新北市傳將取消實名制的活動，高雄市長陳其邁今說，跨年活動都按照中央的防疫工作指引來落實執行...

網路不可買賣動物用藥！高市稽查9件違規開罰136萬

網路買賣什麼商品都有，什麼也不奇怪！高雄市動物保護處表示，經統計今年開罰違規網路販售動物用藥品有4件，寵物用品和食品宣稱...

質疑陳菊拆商場有土地私利 前立委陳宜民臉書發文道歉

前國民黨立委陳宜民今透過臉書發布道歉聲明，指2016年7月18日在立法院召開記者會，指高雄市政府「旗山區二號排水改善工程...

單親、低收沒有打敗他們 偏鄉高中姊弟同當台大人

屏東縣枋寮高中繼陳姿鳳前年透過「希望入學計畫」錄取台大藥學系，她的弟弟陳玄文國中會考5A成績可上高雄中學，因父親早逝，經...

高雄空品橘色提醒！擴散條件不佳 減少戶外運動

高雄市今天上午空氣品質不佳，除了美濃、左營、林園外為普通外，其他8個測站都是對敏感族群不健康的橘色提醒。環保局表示，受到...

高市新甲非營利幼兒園啟用 月費3千5

高雄市新甲非營利幼兒園昨天啟用，市長陳其邁化身一日教保員，帶幼兒洗手、跳舞、做飯糰。呼應施政「緊緊緊」作風，宣布下學年度...

高雄燈光秀無人機 被爆陸製陸設備

高雄跨百光年一系列活動正如火如荼進行，有燈光秀、無人機等演出，被爆料燈光秀設備來自大陸，無人機和程式設計也是陸製。市府回...

元旦連假 六龜賞梅 杉林花田正美

天氣轉冷，高雄山區梅花綻放，六龜區寶來約一成梅樹開花，30日跨年低溫來襲有催花效果，梅花即將盛開。杉林區營造花田景觀，月...

紅豆價跌農民苦 農糧署擬補貼

每年12月至隔年初是國產紅豆產季，今年受疫情與氣候影響，紅豆價格從去年每台斤38元跌至33元，農民叫苦。萬丹農會表示，農...

熱門新聞

神奇！蔡總統離開法會 大飛蛾停在朝天宮董座身上不走

高鐵宜蘭站選址出爐 揭露選定縣政中心站的3大理由

北市不跟進新北 跨年101煙火目前照常 正封路搭舞台

淡水八里煙火取消 聖觀音前跨年煙火照常舉行

台南卓家汕頭魚麵無預警歇業 原來是這2個原因

南投開徵汙水費地方反彈 調整後擬元旦上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。