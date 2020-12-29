高雄跨年 陳其邁要求戴口罩加強管理人流

因應武漢肺炎疫情復燃，各地調整跨年措施，對於高雄是否跟進調整，高雄市長陳其邁今天說，高雄跨年屬於分散型，跟一般集中型不同，但也會要求民眾戴口罩，加強分區管理人流。

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）延燒，針對新北市政府宣布取消無實名制活動，陳其邁今天上午陪同行政院長蘇貞昌出席高雄港第7貨運中心開工典禮，會前接受媒體聯訪表示，跨年活動都按照中央流行疫情指揮中心訂定的防疫工作指引執行。

陳其邁說，因為高雄跨年活動與其他縣市集中式會場、演唱會場比較不一樣，高雄的將橫跨鼓山、鹽埕到苓雅、前金、前鎮區等，市民在陸海空都可以看到不同的跨年演出，所以高雄活動是屬於分散型而且廣泛，譬如說有海上舞台等，但也會要求民眾全程配戴口罩，相關人流分區管理也會全力落實。

媒體追問高雄市政府跨年是否跟進台南實聯制，陳其邁指出，台南是會場制，所以比較集中，但高雄因為地點較分散，會加強分區人流管理，也會根據不同的強度分區做不同類管理。譬如展演性演唱會就用紅龍來看人數。

另外，針對高雄跨年煙火跟無人機被踢爆是中國製，陳其邁回應，這次的活動創意和設計等都是屬於台灣團隊的創意，但並沒有涉及到敏感資料，也沒有飛越敏感地點，資安可以全程掌握。

至於有哪些活動可能用到中國製商品，陳其邁說，這次的活動舞台、燈光、音響都是國際的器材，但最重要的還是在於創意發想，能不能呈現高雄特色。他認為，使用中國製商品是很正常的事情，像是手機iPhone可能就是。最重要的還是整個活動的創意發想設計是不是具有台灣的原創。