澎湖科大海葡萄系列成果發表 為地景藝術揭幕

國立澎湖科技大學今天為校園中的4組地景藝術作品揭幕，作為創校30週年的最佳獻禮，張文津基金會董事長張宗元更捐款新台幣200萬助學及創業基金。

澎湖科大校長翁進坪今天在海洋科技大樓國際會議廳的成果發表會暨校園地景藝術揭幕表示，澎湖科大在民國80年的高雄海專澎湖分部以來，邁入30週年，在全國眾多大專院校中，尚屬年輕的學校，雖然進入少子化年代，但澎湖科大今年招生人數還多於去年，出現逆勢上揚的情況。

翁進坪表示，澎湖科大教學目標就是讓學生有謀生的能力，因此在學程中，鼓勵學生考取證照或檢定考證，學生考取電腦國際證照6654張、專業證照3363張，英文檢定有1992人，在科技大學是數一數二。

澎湖科大今天還同步發表海葡萄面皂、日霜、晚霜、保濕面膜、洗卸凝膠和益生菌等系列產品，並完成產學合作，帶動地方產業的發展。

張宗元也捐款興學200萬元給澎湖科大，其中弱勢助學及學生創業基金各100萬元，翁進坪代表學校致贈感狀。成果發表會後，翁進坪與張宗元等人還在校園內，一起為校園地景藝術進行揭幕儀式。

澎湖科大地景藝術是委由當地藝術家吳飛達先生創作建造，分別以「呵護」、「生命之母」、「期待」及「海歌」為名，於校園中軸花圃裝設4組地景藝術作品，以美化校園環境。