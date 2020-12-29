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大林蒲遷村計畫 1月中旬舉辦說明會

中央社 / 高雄29日電

大林蒲遷村安置計畫書草案原預計12月底前公開，但高雄市都發局表示，為更周全相關方案，高市府與經濟部多次會議溝通、協商，計畫書將於新曆年後公開。

高雄市長陳其邁11月在議會接受總質詢時表示，大林蒲是市府努力向中央爭取才得以專案方式辦理遷村，遷村計畫書草案初稿已完成，補償絕對優於紅毛港遷村，將於12月公開，並到當地召開3場說明會，親自與鄉親面對面說明。

但都發局表示，為更周全相關方案，高市府與經濟部多次會議溝通、協商，終完成草案初稿，計畫書將在新曆年後公開，並於明年1月中旬在當地舉辦說明會，由陳其邁親自與鄉親面對面說明，聽取民意。

都發局表示，市府與經濟部組成專案小組分別由經濟部政務次長曾文生及高雄市副市長林欽榮擔任召集人，經5次以上的協商會議；陳其邁2次親赴中央溝通，以完成大林蒲遷村安置計畫書草案。

計畫書草案包括土地一坪換一坪作法、多元安置方案與適用對象、依法可獲補償與救濟項目、額外爭取的補貼與獎勵項目等。

計畫書也將小面積地主配地無法單獨興建房屋的配套措施納入考量，提出合併申請抽籤配地、開放增購足額土地及協力造屋等方案。農地、公保地等私有非住商土地等從優協議價購。

大林蒲遷村是依「新材料循環產業園區計畫」，由經濟部委託高市府代辦，在「私有住、商地一坪換一坪」、「建物以專案全新重建價格補償」，「私有非住商土地從優協議價購」的原則，及陳其邁「從優補償」指示下，市府提出遷村安置計畫書草案，目標2023年完成遷村。

陳其邁 高雄市

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