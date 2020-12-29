高雄跨年按中央防疫執行 陳其邁：加強人流分區管理

新冠肺炎疫情影響各地跨年活動，新北市傳將取消實名制的活動，高雄市長陳其邁今說，跨年活動都按照中央的防疫工作指引來落實執行，高雄跨年活動與其他縣市集中式會場、演唱會場不一樣，屬於分散型的。但在防疫工作上，會要求民眾全程配戴口罩做好防疫的工作，相關人流的分區管理。

陳其邁今上午與行政院長蘇貞昌一同出席高雄港第7貨櫃中心開工，陳其邁受訪時被問到是否跟進新北市取消無實名制活動？陳其邁強調，跨年活動都按照中央流行疫情指揮中心所訂定的防疫工作指引來落實執行。

陳其邁表示，高雄跨年活動與其他縣市集中式會場、演唱會場比較不一樣，橫跨鼓山、鹽埕到苓雅、前金、前鎮、旗津周遭，在陸海空的領域上，可以看到各式各樣不同的跨年活動演出，是屬於分散型的、比較廣泛的會場，還有海上舞臺等，這是其他縣市很難取代的。

陳其邁說，在防疫的工作上，會要求民眾全程配戴口罩做好防疫的工作，也會全力落實相關人流的分區管理。

另有媒體問台南跨年採用實聯制，陳其邁說，他們是會場制，比較集中，高雄則是因為地點比較分散，在整個分區人流的管理會全力加強，各區會根據不同的強度來做不同類的管理。如會用紅龍來看人數，作一些管制。

對於高雄跨年無人機等被質疑是大陸製，陳其邁說，這是屬於台灣的團隊、台灣的創意，包括整個設計、飛機怎麼轉、人怎麼笑、顏色怎麼變化、怎麼飛，這些都是台灣的創意，也希望這個表演能夠讓世界看到台灣，讓高雄也能夠被世界看見。

陳其邁說，12月24日的無人機展演，沒有涉及敏感資料，也沒有飛越敏感地點，更重要它沒有鏡頭，所以資安可以全程來掌握，沒有問題。他還說，何況同樣的團隊在台中也演過兩場，在澎湖也演過一場，過去都頗受好評。

被問到高雄的活動還有什麼有可能會用到大陸製的商品？陳其邁說，活動的演出，包括舞台、燈光、音響，本來很多都是國際的器材，最重要的是創意及發想，整個活動是不是能夠呈現在地的高雄特色，這是很正常的事。

陳其邁說，像手機iPhone，手上手錶也許也是哪一國製的，音響效果一樣。最重要的還是整個活動的創意發想設計是不是具有台灣的原創或高雄的特色。