快訊

「正義之士」多次檢舉勞金炒股 游迺文5年來職務卻文風不動

評／我們為何反對行政院版的「私校退場草案」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄跨年按中央防疫執行 陳其邁：加強人流分區管理

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今上午與行政院長蘇貞昌一同出席高雄港第7貨櫃中心開工。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁今上午與行政院長蘇貞昌一同出席高雄港第7貨櫃中心開工。記者蔡孟妤／攝影

新冠肺炎疫情影響各地跨年活動，新北市傳將取消實名制的活動，高雄市長陳其邁今說，跨年活動都按照中央的防疫工作指引來落實執行，高雄跨年活動與其他縣市集中式會場、演唱會場不一樣，屬於分散型的。但在防疫工作上，會要求民眾全程配戴口罩做好防疫的工作，相關人流的分區管理。

陳其邁今上午與行政院長蘇貞昌一同出席高雄港第7貨櫃中心開工，陳其邁受訪時被問到是否跟進新北市取消無實名制活動？陳其邁強調，跨年活動都按照中央流行疫情指揮中心所訂定的防疫工作指引來落實執行。

陳其邁表示，高雄跨年活動與其他縣市集中式會場、演唱會場比較不一樣，橫跨鼓山、鹽埕到苓雅、前金、前鎮、旗津周遭，在陸海空的領域上，可以看到各式各樣不同的跨年活動演出，是屬於分散型的、比較廣泛的會場，還有海上舞臺等，這是其他縣市很難取代的。

陳其邁說，在防疫的工作上，會要求民眾全程配戴口罩做好防疫的工作，也會全力落實相關人流的分區管理。

另有媒體問台南跨年採用實聯制，陳其邁說，他們是會場制，比較集中，高雄則是因為地點比較分散，在整個分區人流的管理會全力加強，各區會根據不同的強度來做不同類的管理。如會用紅龍來看人數，作一些管制。

對於高雄跨年無人機等被質疑是大陸製，陳其邁說，這是屬於台灣的團隊、台灣的創意，包括整個設計、飛機怎麼轉、人怎麼笑、顏色怎麼變化、怎麼飛，這些都是台灣的創意，也希望這個表演能夠讓世界看到台灣，讓高雄也能夠被世界看見。

陳其邁說，12月24日的無人機展演，沒有涉及敏感資料，也沒有飛越敏感地點，更重要它沒有鏡頭，所以資安可以全程來掌握，沒有問題。他還說，何況同樣的團隊在台中也演過兩場，在澎湖也演過一場，過去都頗受好評。

被問到高雄的活動還有什麼有可能會用到大陸製的商品？陳其邁說，活動的演出，包括舞台、燈光、音響，本來很多都是國際的器材，最重要的是創意及發想，整個活動是不是能夠呈現在地的高雄特色，這是很正常的事。

陳其邁說，像手機iPhone，手上手錶也許也是哪一國製的，音響效果一樣。最重要的還是整個活動的創意發想設計是不是具有台灣的原創或高雄的特色。

陳其邁 跨年

延伸閱讀

高市新甲非營利幼兒園啟用 月費3千5

陳其邁：公幼臨時進用教保員110年起加薪7千

陳其邁今擔任一日教保員 宣布高雄臨時教保員明年加薪

柯文哲酸前瞻計畫像強盜分錢 陳其邁：柯應有同理心

相關新聞

高雄跨年按中央防疫執行 陳其邁：加強人流分區管理

新冠肺炎疫情影響各地跨年活動，新北市傳將取消實名制的活動，高雄市長陳其邁今說，跨年活動都按照中央的防疫工作指引來落實執行...

網路不可買賣動物用藥！高市稽查9件違規開罰136萬

網路買賣什麼商品都有，什麼也不奇怪！高雄市動物保護處表示，經統計今年開罰違規網路販售動物用藥品有4件，寵物用品和食品宣稱...

質疑陳菊拆商場有土地私利 前立委陳宜民臉書發文道歉

前國民黨立委陳宜民今透過臉書發布道歉聲明，指2016年7月18日在立法院召開記者會，指高雄市政府「旗山區二號排水改善工程...

單親、低收沒有打敗他們 偏鄉高中姊弟同當台大人

屏東縣枋寮高中繼陳姿鳳前年透過「希望入學計畫」錄取台大藥學系，她的弟弟陳玄文國中會考5A成績可上高雄中學，因父親早逝，經...

高雄空品橘色提醒！擴散條件不佳 減少戶外運動

高雄市今天上午空氣品質不佳，除了美濃、左營、林園外為普通外，其他8個測站都是對敏感族群不健康的橘色提醒。環保局表示，受到...

高市新甲非營利幼兒園啟用 月費3千5

高雄市新甲非營利幼兒園昨天啟用，市長陳其邁化身一日教保員，帶幼兒洗手、跳舞、做飯糰。呼應施政「緊緊緊」作風，宣布下學年度...

高雄燈光秀無人機 被爆陸製陸設備

高雄跨百光年一系列活動正如火如荼進行，有燈光秀、無人機等演出，被爆料燈光秀設備來自大陸，無人機和程式設計也是陸製。市府回...

元旦連假 六龜賞梅 杉林花田正美

天氣轉冷，高雄山區梅花綻放，六龜區寶來約一成梅樹開花，30日跨年低溫來襲有催花效果，梅花即將盛開。杉林區營造花田景觀，月...

紅豆價跌農民苦 農糧署擬補貼

每年12月至隔年初是國產紅豆產季，今年受疫情與氣候影響，紅豆價格從去年每台斤38元跌至33元，農民叫苦。萬丹農會表示，農...

高雄超大「百年視窗」啟時空旅行 市民珍貴老照片登場

高雄跨百光年以前所未見的跨尺度港灣展演，吸引民眾前來朝聖，佇立在愛河跟高雄港交界的大元國際大樓，在2021跨百光年中擔任...

屏東打造多層級樂活園區 提供失智長者照顧服務

屏東縣政府今在屏東市仁義里海豐圳東側舉行「多層級樂活照顧服務園區」興建工程動土典禮，工程總經費近3.3億元，獲衛福部補助...

感謝消防隊員救援 麟洛牙醫替母完成遺願捐消防勤務車

屏東縣麟洛牙醫診所醫師邱廷上的母親馮佳代在2018年時發生車禍，頸椎以下癱瘓，今年10月中旬過世，馮佳代感念麟洛消防分隊...

熱門新聞

神奇！蔡總統離開法會 大飛蛾停在朝天宮董座身上不走

八里跨年煙火延期！侯友宜：無法做到實聯制就停辦

北市不跟進新北 跨年101煙火目前照常 正封路搭舞台

影／工程延宕地遭沒收 營造商批嘉義縣政府「養套殺」

淡水八里煙火取消 聖觀音前跨年煙火照常舉行

台東三仙台安心迎曙光 東管處規畫防總量管制等疫措施

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。