網路不可買賣動物用藥！高市稽查9件違規開罰136萬

網路買賣什麼商品都有，什麼也不奇怪！高雄市動物保護處表示，經統計今年開罰違規網路販售動物用藥品有4件，寵物用品和食品宣稱療效5件，依動物藥品管理法總共開罰136萬。

被開罰的林小姐說，因常去的動物醫院有防蚤藥品「吉樂帶」優惠價，便買了給狗狗使用，又恰巧在通訊軟體群組聊天時有朋友討論狗狗防蚤藥品，心想自己有多買可以分享，於是在蝦皮網站開了一個給朋友的專屬下單區，原本也沒有要販售藥品的意思，就因為自己不知法規而違規。

另一個被罰的小姐則向農業局解釋，自己賣的是大陸製造的水族用水質改良劑，在大陸該商品介紹用詞都是如此使用，而為圖方便也沒有檢視廣告內容，就直接複製文字轉貼，結果在本國卻屬涉及醫療效能。

動保處長葉坤松強調，動物用藥品非屬一般商品，其買賣及使用應遵行事項均須特別規定或記錄，因此販售動物用藥品的業者應有實體販售場所，且應向主管機關辦理動物用藥品販賣業登記，才可營業，違者可處新台幣9萬元以上、45萬元以下罰鍰。另非動物用藥品卻宣稱具療效的產品，具誤導民眾認知，危及動物用藥安全，可處新台幣20萬元以上、100萬元以下罰鍰。

葉坤松提醒，在為心愛的寵物選購藥品時，應經由獸醫師診斷後開立處方箋，並向領有「動物用藥品販賣業許可證」的業者購買，才能確保寵物健康。未領有動物用藥品販賣業許可證的業者或民眾，不得擅自販售動物用藥品；除了動物用藥品外，任何產品不得宣稱「療效」。