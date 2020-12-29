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質疑陳菊拆商場有土地私利 前立委陳宜民臉書發文道歉
前國民黨立委陳宜民今透過臉書發布道歉聲明，指2016年7月18日在立法院召開記者會，指高雄市政府「旗山區二號排水改善工程」將拆除旗山大溝頂太平商場一事，會中發表未及詳細查證言論，而有不實致損害時任高雄市長陳菊名譽，致上最誠摯歉意。陳宜民發文後手機未接，無法得知更多回應。
該案纏訟數年，陳宜民今透過臉書公開致歉，再度引來討論。
陳宜民當時針對高雄市府旗山區二號排水改善工程、拆除旗山大溝頂太平商場事宜，在立院開記者會，陳述「聽說原因是因為有一些集團、財團想要用太平商場後面的地，而且這後面的地，聽說跟陳菊的親戚有關，才去開發這個地，然後前面商場擋路，所以他們要把它全部拆了」等言論。陳菊不滿陳宜民發言，認為已侵害名譽及社會形象，象徵性請求被告賠償1元，及應在全國版報紙頭版刊登道歉或澄清啟事。
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