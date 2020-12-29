辦馬拉松推廣旅遊 北竿硬地超馬崎嶇地形挑戰大

今年因武漢肺炎疫情停辦的北竿硬地超級馬拉松賽事，將於明年3月27日登場，初階馬拉松組已報名額滿，其他組別報名即將截止，號召跑友挑戰另類旅遊的馬拉松賽事。

馬祖北竿硬地超級馬拉松的賽道號稱最「硬」馬拉松，主辦單位連江縣交旅局表示，因北竿特殊地形，上下起伏、坡度多變化加上硬地質水泥的道路，考驗跑者體力與對崎嶇地形的應變能力，挑戰自我極限。目前初階馬拉松組12.5公里，500人已報名額滿。

為讓馬祖北硬超馬賽事參與者更加多元，連江縣交通旅遊局增設3公里健康樂活組，除了歡迎勇於挑戰自我極限的跑者，也希望家庭組隊參加，讓全家大小都能夠體驗運動結合觀光的另類旅遊，享受親子同樂。

北竿硬地超級馬拉松賽道一圈總長為12.5公里，另有競賽組別為馬拉松50公里，挑戰時間8小時，人數200人；超半程馬拉松25公里，挑戰時間為4小時，人數500人，及親子同樂的3公里健康樂活組，人數300人，將於31日截止報名。

連江縣交通旅遊局表示，透過舉辦馬拉松活動推廣馬祖旅遊，跑者比賽沿途能欣賞馬祖戰地風光，傍山面海的景色與閩東傳統聚落，透過馬拉松推廣另類旅行。

連江縣交通旅遊局指出，2021年馬祖北竿硬地超級馬拉松已通過國際馬拉松暨長跑協會賽道、國際超級馬拉松總會銅標籤，雙認證為跑者安全把關。