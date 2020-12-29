助大坵梅花鹿度冬 連江產發處運糧登島餵食
為緩解大坵梅花鹿枯草期缺糧危機，連江縣產發處運載2噸草糧前往大坵島，提供島上鹿群食用，希望幫助梅花鹿度過今年枯草期，並進行梅花鹿水源保育及原生植物植栽。
大坵島梅花鹿是馬祖生態觀光資源，吸引大批遊客登島觀賞，據政府公告岸巡安檢報關統計，今年大坵登島總遊客數約3萬497人次。為緩解梅花鹿枯草期食物短缺問題，產發處每年冬季都運補梅花鹿糧食登島，今年11月至12月已運糧2噸，往年也將在地蔬菜、購置盤古拉草等作為梅花鹿食物來源。
大坵島面積5300平方公尺，玉珊瑚生長擴張更壓縮梅花鹿可食用植物生長範圍。連江縣產發處科長賴文啟今天指出，玉珊瑚為有毒植物，非梅花鹿食物來源，因容易生長，當其他植物被梅花鹿食用，便助長玉珊瑚增長空間，長期下來，島上植物生長面積被玉珊瑚占據。
連江縣產業發展處表示，為避免冬季時枯草期更易形成糧食危機，已透過「水環境計畫－大坵島原生植物改善工程」，多次清理約12萬9000平方公尺以上的玉珊瑚，並建立梅花鹿水源保育及原生植物植栽作業，增加梅花鹿食物來源及減少外來種植物玉珊瑚的危害。
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