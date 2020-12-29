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賽鴿保健食品宣稱療效 屏縣府開罰20萬元

中央社 / 屏東縣29日電

屏東縣竹田鄉某企業社日前在臉書（Facebook）販售賽鴿專用保健品，宣稱可促進免疫系統等療效，被屏東縣動物防疫所依「動物用藥品管理法」開罰新台幣20萬元。

屏東縣動物防疫所日前接獲民眾檢舉，指竹田鄉某企業社，在臉書網頁刊登販售宣稱具動物療效的賽鴿專用保健品，刊登內容有「強化促進免疫系統及治療細菌、病毒及腸炎之功效」等字樣。

動物防疫所表示，這家企業社行為已違反「動物用藥品管理法」第19條之1第3項規定「非動物用藥品，不得為具有預防、治療動物疾病或促進、調節動物生理機能之標示、宣傳或廣告」，違者可處20萬元以上100萬元以下罰鍰，因此開罰20萬元。

動物防疫所表示，近年來屢屢接獲民眾檢舉網路販售具有「動物療效」的營養或保健品等案件，呼籲業者不要犯法。

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