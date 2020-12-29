單親、低收沒有打敗他們 偏鄉高中姊弟同當台大人

屏東縣枋寮高中繼陳姿鳳前年透過「希望入學計畫」錄取台大藥學系，她的弟弟陳玄文國中會考5A成績可上高雄中學，因父親早逝，經濟重擔全落在早餐店工作的印尼籍母親身上，為減輕家中經濟負擔，選擇就近就學，今年循姊姊模式錄取台灣大學機械系；他說，岀身單親低收家庭難免會自卑，相信知識可以翻轉命運，未來要和姊姊一起牽媽媽的手回印尼探親。

這對透過「希望入學計畫」錄取台大的姊弟是新住民之子，媽媽從印尼嫁到台灣，爸爸11年前因病過世，媽媽從此扛起一家的經濟重擔；陳玄文說，最要感謝媽媽，媽媽用「印尼腔台語」每天一早到早餐店工作，下午再到果園套袋，靠勞力賺取微薄的工資，無怨無悔，就是讓了讓兩姊弟的求學路無後顧之憂，能報答母親的就是努力用功。

「媽媽給我們滿滿的愛和鼓勵！」他說，生長在單親又是低收及新住民家庭，難免會有自卑感，媽媽卻不曾在孩子面前訴苦和責罵，一直給孩子陽光、正向的感覺；姊姊錄取台大後，他相信弱勢家庭孩子可以靠著知識翻轉命運，全心投入課業，並參物理探究實作和競賽，先把自己準備好，才有機會進頂尖大學，「逆境不可怕，失去鬥志才可怕」。

枋寮高中校長陳志偉說，陳玄文國中畢業以5Ａ的會考成績直升進入高中部，原可上雄中，為減輕家中經濟負擔，選擇就近就學，校方也協助爭取學習與獎助學金資源，提升學習競爭力，不因地處偏鄉而學習打折；觀察玄文從國中到高中的學習歷程，發現他有物理、機械的特長與興趣，鼓勵他報考機械工程。

他說，校方開展六年一貫課程，成為國教院基地學校、能源動力理念學校、閱讀磐石推手學校、發展智慧機器人課程，提供屏南地區學生留縣升學與就近入學最好的選擇；偏鄉高中競爭力不如都會高中，台大開辦「希望入學計畫」和教育部「繁星計畫」，只要用心努力，一樣可以圓頂大夢，枋中近5年已陸續培養5名台大學學生，去年繁星率取率百分之百。