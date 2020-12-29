高雄空品橘色提醒！擴散條件不佳 減少戶外運動

高雄市今天上午空氣品質不佳，除了美濃、左營、林園外為普通外，其他8個測站都是對敏感族群不健康的橘色提醒。環保局表示，受到昨日東北風帶來的少量境外汙染，加上轉吹東風之後，擴散條件轉差、境內汙染不容易擴散，空氣與昨天相比差了一些。

高雄市環保局指出，受到境內外汙染影響，今天上半天空氣較差，西半部風速偏弱，海風尚未明顯進入陸地，汙染物滯留狀況稍嚴重，空氣「橘色提醒」為主，要減少戶外劇烈運動。下半天海風環流增強，帶動擴散條件轉好，空氣條件會漸轉普通。

環保局表示，昨天已依環保署空氣品質預報，通知大型工廠提前啟動夜間降載減排應變措施，降低空氣汙染物的排放。今天興達電廠秋冬季節配合環保局減煤停機政策，停2減2，1、4號機停機。2號機降載減排44.02%，3號機降載減排45.25%。，友善降載減排中。