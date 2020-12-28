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罷捷總部另邀辯論 黃捷：以議會及地方工作為優先

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
罷捷團體發言人徐尚賢說，領銜人劉辰芳是患有癌症的單親媽媽，不克參加公辦電視罷免說明會，希望黃捷另接受他邀約的辯論挑戰。圖／罷捷總部提供
罷捷團體發言人徐尚賢說，領銜人劉辰芳是患有癌症的單親媽媽，不克參加公辦電視罷免說明會，希望黃捷另接受他邀約的辯論挑戰。圖／罷捷總部提供

罷免高雄市議員黃捷將於明年2月6日投票，而投票前的公辦電視罷免說明會規定只能由領銜人參加，但罷捷團體發言人徐尚賢今說，領銜人劉辰芳是患有癌症的單親媽媽，身體狀況相當不佳，不克參加，希望黃捷另接受他邀約的辯論挑戰。

徐尚賢說，公辦電視罷免說明會規定只能由領銜人參加，但他們的領銜人劉辰芳女士是位患有癌症的單親媽媽，工作辛苦又要照顧小孩，身體狀況相當不佳，故不克參加公辦電視罷免說明會，他們對此表示遺憾。

徐尚賢說，所以懇請黃捷能接受由他徐尚賢、鳳山在地青年邀約的辯論挑戰，希望黃捷能與年輕人「直球對決」，同樣都是年輕世代，同樣都是青年族群，期盼可以在鳳山舉辦一場鳳山子弟辯論會。

徐尚賢說，鳳山的事情由鳳山人在鳳山解決，黃捷是眾所矚目的市議員，而他只是一個小小的鳳山青年，但他依然會站在投手丘上等待黃捷進入打擊區，會持續邀戰直到黃捷接受他本人的辯論挑戰。

徐並預告，明天下午2點半他們會再次前往黃捷服務處，向黃捷清楚表明他們的辯論邀約。

黃捷今臉書說，上任以來，公開透明向市民報告問政成果，是她對自己的基本要求。因此縱使有許多地方事務及行程有待處理，市議會也即將召開臨時會審議預算，下個月的公辦電視說明會，她仍勾選了同意參加，希望藉由這個機會，再次向大家報告她這兩年來的問政表現，未來兩年也要繼續請大家多多指教。

但對於徐尚賢的辯論邀約，黃捷表示，她已多次重申，選罷法相關的規定，她都會遵循，說明會也會出席。

黃捷也呼籲罷免團體，若什麼訴求，不應放過這次法定的機會。至於其他的邀約，她身為市議員，仍以議會及地方工作為最優先，市議會接著還會加開臨時會審議預算，一切重心會以議員職責為主。

高雄市議員黃捷表示她已勾選參加公辦電視罷免說明會。圖／高雄市議員黃捷提供
高雄市議員黃捷表示她已勾選參加公辦電視罷免說明會。圖／高雄市議員黃捷提供

黃捷 罷免 青年

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