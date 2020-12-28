馬祖水資源成本高 水情不佳呼籲節約用水

今年降雨量稀少，加上馬祖觀光客成長，用水量較往年更高，7、8月旅遊旺季用水量比往年同期多出1/3，現階段儲水量吃緊，依海淡水交替運用，勉強撐到明年春雨來臨。

馬祖正值枯水期，根據連江縣自來水廠資料，馬祖各島湖庫水有效儲水量，分別為南竿22萬7939噸，蓄水量30.09%；北竿7萬5413噸，蓄水量53.44%；東引水量4萬146噸，蓄水量47.20%；西莒有效儲水量2萬1635噸，蓄水量71.95%。

馬祖因島嶼面積狹小，地勢陡峻，地質不適蓄積水源，雨水儲存困難。連江縣自來水廠說，馬祖仰賴海水淡化廠跟淨水處理廠處理供水，往年用水來源比例各佔一半，今年、去年降雨量較少，目前增加海水淡化水達7成，讓儲存地區湖庫水量撐到明年春雨來臨。

連江縣自來水廠長陳美金今天受訪表示，今年7月至8月旅遊旺季期間，全馬祖用水量多了1/3，南竿從每日2500噸，增加至3100噸水量，1天增加約600噸；東莒則從每日100噸達到200噸用水量，馬祖每個島各自獨立供水，不能互相支援。

為因應未來旅遊與民生用水，陳美金表示，在產量上，目前海水淡化機組作用量已達極大，正籌備擴增機組跟取水井，希望在明年5月前，讓南竿每日可再增加500噸的水，但馬祖海水淡化供水成本高，1度水超過台幣100多元，希望民眾節約用水，也減少能源損失。

廠長陳美金呼籲，地方水資源有限，希望民眾珍惜水資源，馬祖的智慧水網已建置完成，可掌握家戶用水量，今年馬祖25%的用戶端有微漏水情形，希望民眾提高警覺，配合檢查家中用水設施，避免漏水，共同抗旱。