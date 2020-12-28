高雄超大「百年視窗」啟時空旅行 市民珍貴老照片登場

高雄跨百光年以前所未見的跨尺度港灣展演，吸引民眾前來朝聖，佇立在愛河跟高雄港交界的大元國際大樓，在2021跨百光年中擔任「百年視窗」的角色，50公尺寬、48公尺長的超大銀幕，播映著高雄一百年來的珍貴影像動畫，帶領觀眾進行一趟時空旅行。高雄歷史博物館收到許多來自市民的投稿，經過審核授權後，也躍上了百年視窗大銀幕，展示在大家面前。

高雄市副市長史哲表示，高雄作為一個港灣之城，文化脈絡與風土紋理也因應水路而生，這次由叁式數位體驗設計團隊沿著這些線索，用一段12分鐘的影片來說高雄的故事。過去百年的積累，演繹成一種屬於高雄人的特質，友善、熱情、開放。透過百年視窗的回顧與整理，在跨越城市百年之際，以全新的姿態連結過去、迎向未來。

史哲說，在百年視窗的老照片中，蒐羅了許多愛河出海口一帶的珍貴影像，包含第一代高雄橋(木造的苓仔寮橋)、1946年日僑自台南列車抵達光榮碼頭上準備集中遣返、國軍集結於13號光榮碼頭準備前往金馬駐點、1999年列車行經愛河上的舊鐵橋、齊柏林拍攝的11號到13號碼頭空拍圖等，不同時空背景下的港口風景，對應當前跨百光年的場域，讓人看見港區跨時代的演進。

1979年的社會運動美麗島事件，影響了台灣歷史的進程，當年黨外人士陳菊進行大審時的照片也成為百年視窗中的重要一幕。而1996年10月20日麥可傑克遜到高雄中正體育場舉辦演唱會，更是轟動高雄的大事件，創下國外藝人在高雄舉辦大型演唱會的先例。

高雄市文化局長王文翠表示，百年視窗以百年來的高雄老照片為跨百光年倒數，珍貴的影像觸動了不少高雄市民的內心，紛紛開始尋找家族中的老照片。高雄歷史博物館餅乾盒行動收到了不少市民投稿，孫仲慧提供現已燒毀拆除的大新百貨樓頂搭乘遊樂設施的照片，並授權圖像予高史博作為典藏；嚴小姐找出父執輩在蓮池潭合影的老照片，照片中可見半屏山與春秋御閣。

市民蔡坤澤也主動與高史博聯繫，他的父親蔡世榮先生曾任高雄州廳會計課雇員，戰後升任高雄縣政府會計室股長，任職期間留存很多珍貴的影像，透過這次機會，將父親所留存的高雄州廳、高雄縣政府、高雄中學與南鵬商業補習學校等老照片數位影像，捐贈給高史博。捐贈品中有「第一代高雄橋（苓仔寮橋）」木造舊橋的影像，位置就是今日跨百光年的活動會場。