屏東打造多層級樂活園區 提供失智長者照顧服務

屏東縣政府今在屏東市仁義里海豐圳東側舉行「多層級樂活照顧服務園區」興建工程動土典禮，工程總經費近3.3億元，獲衛福部補助1億5460萬元，提供給失智長者妥善照顧，也可作為學術單位及機構研究樂智照顧模式基地，未來成為結合研究、教育與社區共融服務的創新照護園區。

屏東縣長潘孟安說，感謝衛福部，前瞻計畫補助縣府經費興建此園區，充實長照服務資源。屏東縣有5處失智共同照護中心、36處失智社區服務據點、3處純失智日間照顧中心及29處失智失能混合型日照中心可提供失智症長輩服務，並有竹田樂智園區，在西勢村打造綿密的照護網，但社區中仍有許多失智症長輩需被照顧。

潘孟安說，多層級樂活照顧服務園區打造為全台首座失智照顧教學示範園區場域，使鄉鎮服務量能提升，未來更可供各縣市學習、吸取經驗。

長照中心指出，多層級樂活照顧服務園區分為「高齡照護區」及「樂齡學習區」兩大區域，高齡照護區，設置共食餐廳、失智門診、居家服務、30人服務規模的小規模多機能，空間設計營造「家」的氛圍；樂齡學習區，設置共融遊戲場，打破使用者年齡、能力限制，向兒童借力量，使園區充滿歡笑；建置運動休閒中心，延緩身心靈老化；打造失智照顧研究中心、長照實體教室教育培訓、家屬暨學員住宿，連結周邊學區資源建教合作，期望打造台灣首座失智照顧教學示範場域。