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澎坊公司拔得頭籌 成高雄旅運中心首家進駐業者

中央社 / 高雄28日電

為拓展高雄郵輪市場並優化旅運服務，台灣港務公司今天表示，位於高雄亞洲新灣區的高雄港埠旅運中心完成首次招商，由澎坊公司拔得頭籌，進駐後將向郵輪旅客販售免稅商品。

台灣港務公司在亞洲新灣區19-20號碼頭興建高雄港港埠旅運中心，規劃國際郵輪旅運服務、辦公空間、親水休閒及海洋觀景戶外廣場等多功能商業機能，預計於民國111年6月完工啟用，將成為南部最重要的海運觀光門戶。

為提供國際郵輪旅客優質免稅商品購物需求，港務公司12月10日辦理免稅商店招商，由國內長期經營且具專業經驗的「澎坊股份有限公司」取得投資經營權，未來將引進國際流行時尚名品、菸酒食品等免稅商品，推廣台灣特色產品。

港務公司表示，高雄港埠旅運中心交通便捷，可搭乘輕軌串聯高雄流行音樂中心、展覽館、駁二、棧貳庫、大港橋等景點，未來更將與捷運黃線共構，啟用後除港務公司將進駐辦公外，特殊地標造型也將吸引大量人潮打卡。

港務公司表示，將接續推出1樓旅客入出境空間、3-6樓港濱懸挑區及14-15樓高樓層海景空間等商業空間，引進一般商業零售、伴手禮、餐飲服務及健康休閒等產業，歡迎相關產業洽詢合作開發。

郵輪 高雄港

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