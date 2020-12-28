感謝消防隊員救援 麟洛牙醫替母完成遺願捐消防勤務車

屏東縣麟洛牙醫診所醫師邱廷上的母親馮佳代在2018年時發生車禍，頸椎以下癱瘓，今年10月中旬過世，馮佳代感念麟洛消防分隊當時救援與這2年來在家安養時遇到緊急狀況救護，邱廷上為完成母親的遺願，捐贈一輛消防勤務車給麟洛消防分隊，感謝消防弟兄協助，今舉行捐贈儀式，場面溫馨。

2018年5月突如其來一場車禍，造成家庭巨變，麟洛消防分隊長汪明華當時率領2車4人趕赴現場救援，當時76歲邱母馮佳代因車禍造成頸椎以下癱瘓，現年86歲邱父邱文雄當時腳遭夾傷，消防隊員用破壞器材將邱父救出。邱母在今年10月13日過世。

邱廷上說，為了完成母親生前遺愛延續義行，樽節往生儀式費，捐贈一輛消防勤務車給麟洛消防分隊，父母親都是麟洛鄉在地人。邱廷上在麟洛鄉開設牙醫診所30年，他帶著也是牙醫師的兒子一同服務植物人牙醫照護，守護植物人的口腔與牙齒健康。