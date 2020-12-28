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感謝消防隊員救援 麟洛牙醫替母完成遺願捐消防勤務車

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣麟洛牙醫診所醫師邱廷上（左三）與父親邱文雄（左四）感念麟洛消防分隊兩年前的車禍救援，完成母親馮佳代遺願，捐贈消防勤務車給麟洛分隊。記者劉星君／攝影
屏東縣麟洛牙醫診所醫師邱廷上（左三）與父親邱文雄（左四）感念麟洛消防分隊兩年前的車禍救援，完成母親馮佳代遺願，捐贈消防勤務車給麟洛分隊。記者劉星君／攝影

屏東縣麟洛牙醫診所醫師邱廷上的母親馮佳代在2018年時發生車禍，頸椎以下癱瘓，今年10月中旬過世，馮佳代感念麟洛消防分隊當時救援與這2年來在家安養時遇到緊急狀況救護，邱廷上為完成母親的遺願，捐贈一輛消防勤務車給麟洛消防分隊，感謝消防弟兄協助，今舉行捐贈儀式，場面溫馨。

2018年5月突如其來一場車禍，造成家庭巨變，麟洛消防分隊長汪明華當時率領2車4人趕赴現場救援，當時76歲邱母馮佳代因車禍造成頸椎以下癱瘓，現年86歲邱父邱文雄當時腳遭夾傷，消防隊員用破壞器材將邱父救出。邱母在今年10月13日過世。

邱廷上說，為了完成母親生前遺愛延續義行，樽節往生儀式費，捐贈一輛消防勤務車給麟洛消防分隊，父母親都是麟洛鄉在地人。邱廷上在麟洛鄉開設牙醫診所30年，他帶著也是牙醫師的兒子一同服務植物人牙醫照護，守護植物人的口腔與牙齒健康。

汪明華說，此次捐贈的消防勤務車用來作為消防員平時消防查察、水源查察及各項勤業務派遣工作，為麟洛鄉提供更高的消防救災能量，消防勤務車更可作為載運人員、物資，及後勤補給支援，對執行消防救災勤務幫助很大，使災害搶救之後勤工作執行順遂。

屏東縣麟洛牙醫診所醫師邱廷上（右）與父親邱文雄（左）感念麟洛消防分隊兩年前的車禍救援，完成母親馮佳代遺願，捐贈消防勤務車給麟洛分隊。記者劉星君／攝影
屏東縣麟洛牙醫診所醫師邱廷上（右）與父親邱文雄（左）感念麟洛消防分隊兩年前的車禍救援，完成母親馮佳代遺願，捐贈消防勤務車給麟洛分隊。記者劉星君／攝影

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