進步了 屏東空品不良日比去年少50站日

屏東縣因位於全國最下風處，秋冬空氣品質全國最差。縣環保局表示，除了與他縣市跨區合作外，也加強投入管制工作頻率及人力等，今年空品不良比去年同期246站日減少50站日。

縣環保局表示，屏東縣為農業縣，轄內並無大型工廠，但因為位於全國最下風處，且受大武山地形及氣候條件等劣勢之因素，造成空氣品質為全國最差區域，尤其秋冬季節時空氣品質更加惡化。

為加強空氣品質改善，除配合環保署於空品不良季節跨區合作外，另於秋冬空品不良季節時期投入管制工作頻率、人力及加倍污染源防制措施等來因應。今年以來截至昨天，空品不良站日數較去年同期246站日減少50站日。

環保局表示，針對26、27日境外污染有結合中北部污染物再滯留於南部的情形，環保署啟動南部縣市聯合應變行動，並同時納入上風處的彰化、雲林等環保局共同進行減排，減緩南部地區污染累積的情形。

屏東縣在這次聯合應變行動中，2天共針對工廠、砂石場及營建工地進行57家稽巡查，並要求業者加強裸露地表灑水、物料覆蓋及工區周遭清洗等防制揚塵，同時進行道路洗掃及汽機車攔檢，環保局指出，要力拚屏東縣為南部5縣市中「唯一連續2年沒有發生懸浮微粒紅色警戒日」的縣市。

為展現空氣污染改善決心，環保局也要求環保署跨區合作預防應變小組會議首度移師屏東縣召開，在25日會議中，強烈要求降低PM2.5污染，並對工廠廢氣排放氮氧化物、揮發有機物等加以管制。

環保局表示，環保署已承諾將研擬規劃推動跨縣市合作應變示範計畫，針對屏東及潮州地區高污染事件預警時，上風處污染源即能同步啟動相關應變作業，特別是位於林園工業區及大發工業區等鄰近且排放量大的事業單位，能夠共同配合進行相關應變。